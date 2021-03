Angelababy(楊穎)與黃曉明自2015年結婚,初期二人形影不離,熱戀期總是甜蜜,情人眼裏出西施,不時隔空高調晒恩愛,之不過昔日甜蜜足跡看似成為過去,近年二人屢傳婚變,Baby極少在社交網談及老公黃曉明,即使同場出席活動卻分開坐,讓人感覺貌合神離,就連Baby近日舉辦32歲生日會,老公黃曉明竟然沒現身,令婚變傳聞甚囂塵上。

Baby昨晚在IG貼出兩幅畫疑暗示被背叛,質問對方是否出軌,似「畫」中有話。一幅畫見一位身穿婚紗的女孩,另一幅畫則見該女孩的剪影,該個女孩先問"Are you cheating on me(你背叛我了嗎)?"之後對方回答"No. I’m not(不,我沒有)!",畫中寫着一句”The truth is not important(真相並不重要)”,引起不少食花生的網民關注。

有網民好奇Baby是否暗示婚後有人「偷食」或者慘遭「背叛」,同時網民猜測Baby是否回應「婚姻不再」,從此跟老公黃曉明一刀兩斷,惹來外界揣測,大批網民留言追問此事,Baby凌晨在IG澄清:「只是覺得畫好看分享的,大家不用過度解讀。」

怎料網民仍群情洶湧,Baby更遭網民罵她炒作,「離了就大大方方承認,沒離就別整天搞這些有的沒的暗示」、「離了就離了沒離就沒離,最近肉眼可見黃曉明的憔悴」等。Baby為平息網民怒火,於凌晨3點幾刪走原先的留言,改貼疑似兒子「小海綿」的手作畫。

