Angelababy（楊穎）與黃曉明自2015年結婚，初期二人形影不離，熱戀期總是甜蜜，情人眼裏出西施，不時隔空高調晒恩愛，之不過昔日甜蜜足跡看似成為過去，近年二人屢傳婚變，Baby極少在社交網談及老公黃曉明，即使同場出席活動卻分開坐，讓人感覺貌合神離，就連Baby近日舉辦32歲生日會，老公黃曉明竟然沒現身，令婚變傳聞甚囂塵上。

Baby昨晚在IG貼出兩幅畫疑暗示被背叛，質問對方是否出軌，似「畫」中有話。一幅畫見一位身穿婚紗的女孩，另一幅畫則見該女孩的剪影，該個女孩先問＂Are you cheating on me（你背叛我了嗎）？＂之後對方回答＂No. I’m not（不，我沒有）！＂，畫中寫着一句”The truth is not important（真相並不重要）”，引起不少食花生的網民關注。

有網民好奇Baby是否暗示婚後有人「偷食」或者慘遭「背叛」，同時網民猜測Baby是否回應「婚姻不再」，從此跟老公黃曉明一刀兩斷，惹來外界揣測，大批網民留言追問此事，Baby凌晨在IG澄清：「只是覺得畫好看分享的，大家不用過度解讀。」

怎料網民仍群情洶湧，Baby更遭網民罵她炒作，「離了就大大方方承認，沒離就別整天搞這些有的沒的暗示」、「離了就離了沒離就沒離，最近肉眼可見黃曉明的憔悴」等。Baby為平息網民怒火，於凌晨3點幾刪走原先的留言，改貼疑似兒子「小海綿」的手作畫。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！