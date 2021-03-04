導演周顯揚同監製杜緻朗2014年拉埋天窗，婚後育有囡囡令昂，轉眼已經6歲。今日二人公佈弄瓦之喜，日前杜緻朗在港開刀誕下重7.7磅牛女，周顯揚全程陪伴在旁，護士也讚他大膽。另外，兩夫婦合作的電影《真‧三國無雙》已定於下月29日在港上映，可謂雙喜臨門。

周顥揚今日接受《蘋果》訪問表示仍未為囡囡改名，相信會跟「令」字輩，他說：「仍然諗緊，再參考吓改名師父意見，攞感覺。上次『令昂』是師父改，今次會修改師父一個字，跟返『令』字輩。」他又指太太杜緻朗上一次是順產而今趟是開刀，兩次自己也跟足全程，「今次護士話我大膽，夠膽睇晒」。

現年40歲的杜緻朗在疫情下懷孕仍然沒有閒着，不單止為監製的電影《真‧三國無雙》完成後期工作，同時完成了新片劇本。她透露懷孕期間因肚子太大，難以久坐，所以寧可站立寫作，同時用洪金寶大哥開工用的那一款吊帶吊着肚子，減輕負荷。在完成劇本的翌日，全身爆出濕疹，且經常失眠，相信是累積的工作壓力爆發。因為懷孕未能吃藥物控制病情，只能塗少許藥膏及靠老公周顯揚照顧，調理身體。

42歲周顯揚再次榮升爸爸被讚有外父相，他不忘在社交媒體分享喜悅，「從杜緻朗身上看到的是『堅毅』二字」。他話在未來坐月日子，會全程陪伴太太。

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