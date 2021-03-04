Dear Jane成員黃天翱（Tim）早前與插畫師阮繼增合作，今日在觀塘舉行有關李小龍為主題的攝影展，懷孕5個月的太太楊洛婷與張紋嘉等人到場支持。Tim突然變「電車男」，之前花了一星期多，在不同電車站逗留多個小時捕捉畫有李小龍畫像的電車。

楊洛婷預產期在7月，自言現時增了十多磅，日前接受中醫針灸，也被指雙腿似攬枕：「重咗13磅，我覺得係水腫，唔算好多，只係肚同pat pat圓潤咗。」在旁的阿Tim笑言：「以前佢好fit㗎，而家難攬咗，坐上我度好重。」

楊洛婷今次是第2胎，妊娠反應已過，每日精力充沛，帶女兒上學又陪老公。他們暫時不刻意去檢查BB性別，留待出世一刻才揭曉，她說：「我諗住到時生開live公佈，我計好晒角度，只係影到BB出世，上一胎老公拍片，佢影到我『三下巴』，啲片用唔到，今次諗定點拍得我靚啲。」Tim在旁也感愕然反問：「真係㗎？」

女兒見楊洛婷肚日漸大十分好奇，間中趁她沖涼，女兒想拍照：「佢問我肚入面係咪有異形，我解釋話有恐龍，仲問我BB出世會唔會咬佢，啲問題好得意。」稍後，她會影一輯懷孕相集，由阿Tim設計概念。

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