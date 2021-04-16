韓國38歲青龍影后韓智敏孖27歲男星南柱赫，繼合作劇集《耀眼》後，去年二度合作新片《不能忘記的名字》（Josée），受疫情影響，電影原定上月18日在香港上映。不過因為疫情影響，令到電影在香港未能覓得合適檔期，不過片商幾經考慮後，決定於本月29日在K11 Art House進行獨家限定上映，之後就會直接推出DVD及於iTunes上架，雖然兩位主角無法親自做宣傳，不過二人亦有接受《蘋果》訪問，力谷電影。

改編日本短篇小說

《不能忘記的名字》改編自日本芥川賞作家田邊聖子短篇小說《喬瑟與虎與魚群》，講述即將大學畢業的英錫 （南柱赫飾）偶遇坐着輪椅的神秘女孩Josée（韓智敏飾），二人的經歷如Josée的名字一樣不平凡，電影描寫了他們最美好的時光。與婆婆同住的Josée，一直以來與外界幾近完全隔絕，沒有手機、沒有電視、也不愛外出，僅以書本去了解外面的世界。但這樣的生活，在遇見英錫後開始變得不一樣。英錫被Josée獨特的氣質吸引，而他的真誠也打破Josée內心築起的圍牆。兩人逐漸了解對方，變得熟絡，愛情也悄然在他們之間萌芽。然而初嚐戀愛滋味的Josée，卻不期然抗拒這份既甜蜜亦痛苦的陌生感覺。

感謝觀眾入場支持

首次擔正做電影主角的南柱赫，作品上映卻撞正疫情，對於是否擔心票房會受到影響時，南柱赫說：「我非常感謝在現在的情況下，仍願意進入戲院欣賞《不能忘記的名字》的觀眾。而比起擔心票房成績，我更希望即使年月流逝，這部作品仍可留在觀眾的記憶中。」電影亦曾拍成日本電影，對於是否擔心外界將日版和韓版互作比較時，他就說：「若把原作電影比喻為太陽尚未昇起的寒冷黎明，《不能忘記的名字》雖同為寒冷的黎明，但溫暖的太陽經已破曉。相比原作，今次沒有很細緻地描寫英錫和Josée相愛、拍拖以至分手的過程。但即使沒有清楚表明他們的戀愛起點，但一邊看也能意會到他們已墮入愛河。而在分手的場景中，希望這樣的表達方式，可帶動觀眾有更多的聯想，譬如是否有過類似的戀愛經驗，又或者如此自然地分手的經歷，而不是只猜想兩人為何會分開。」

狂飲威士忌拍到醉

南柱赫承認如果說沒有因為翻拍而感到壓力，那絕對是騙人的，不過他就不會執着去表現日版和韓版角色不同之處，反而他在收到劇本後，就沒有再刻意翻看原作，希望能以自己的感覺和模樣塑造英錫出來，應該亦與日版的角色有所不同。而在片中他因為要照顧行動不便的韓智敏而不乏孭對方行的場面，問到拍攝前是否有特別準備，他就自言：「金導演叮囑我不要為此特地做額外訓練呢，不過拍攝時有一個小插曲，是其中一個沒有剪輯在電影中的鏡頭，英錫在Josée的家中喝着她遞給自己的威士忌。由於當時我從早上起便空腹拍攝，因為不是一take過，所以那個早上一直逐點逐點的飲着威士忌，結果到午餐的時候幾乎都飲醉了。」

今次聊得更加深入

對於第二次與韓智敏合作，問到《不能忘記的名字》和《耀眼》拍攝時是否有不同感受，而且兩人在韓國宣傳期間更曾在台上眼濕濕，似乎仍未抽離到角色。南柱赫對此就說：「今次我想展示在《耀眼》中沒法表現的東西。之前拍攝電視劇的行程趕急，同場配合的時間亦比較短。但今次和智敏前輩有很多一起的時間，所以交流了很多東西，亦聊得更加深入。其實我從來沒刻意想過要抽離角色，當閱讀其他劇本或看着其他角色時，便自自然然慢慢從角色中抽離。」

韓智敏想拍驚慄片

至於即將踏入40歲（韓國虛齡）的韓智敏，被問到工作上有沒有想挑戰新的戲路或角色時，她就說：「我沒有特別計劃，可是我從未試過拍醫療劇集或驚慄片，所以也想挑戰一下。」

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