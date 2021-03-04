日本「第7屆封面女郎大賞」今日佈得獎名單，年僅18歲的水着偶像澤口愛華連奪四獎成大贏家，而日劇天王木村拓哉的大女心美就獲得話題賞。

為記念日本每年3月4日的「雜誌之日」，今日發表的「封面女郎大賞」頒獎表揚去年登上最多雜誌封面的女性藝人，所調查的雜誌大約1萬本。木村拓哉和工藤靜香的大女心美於去年5月首次登上《Vogue Japan》雜誌，成為全國熱話，獲主辦單位頒發「話題獎」，而King & Prince成員平野紫耀就連續兩年獲得男子組大獎。年僅18歲的水着偶像澤口愛華力壓眾星，除了勇奪大獎外，還同時包辦「10代組別」、「漫畫雜誌組別」和「寫真雜誌組別」冠軍，共四個獎項。其他獲獎藝人包括「娛樂組別」的乃木坂46成員與田祐希、「時裝組別」的女星井川遙、「20代組別」的乃木坂46成員齋藤飛鳥和「30代組別」的女星泉里香等。

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