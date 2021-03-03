體壇紅星人氣高企，擁有眾多fans，他們經常周遊列國比賽，不但精力旺盛，桃花也甚旺盛，往往把持不住出軌，成為人生污點。

瀨戶大也 酒店會空姐

日本游泳天王瀨戶大也娶得跳水美女馬淵優佳後更育有兩名女兒，但去年9月他被日本雜誌拍到疑帶一名空姐到時鐘酒店幽會，震驚體壇及令不少泳迷心碎，瀨戶大也事後為偷食發聲明認錯：「我的錯誤行為傷害了我寶貴的家庭，我深感後悔。」

林丹 偕女模爆房

2016年，中國羽毛球隊星將林丹的妻子謝杏芳誕下一子後，一個月內林丹被爆趁太太懷孕時疑搭上內地模特兒趙雅淇，更被偷拍到兩人拖手及到酒店，公然當眾親吻，被內地網民狂鬧。林丹知衰公開認錯及道歉，最後林丹獲妻子原諒。

活士 性癮狂偷食

美國高爾夫球前世界一哥「老虎」活士（Tiger Woods），2009年11月被爆婚外情，他與情婦Rachel Uchitel的情慾留言曝光後，承認性上癮要接受治療，翌年與太太離婚。2015年他自爆與奧運滑雪金牌女將沃恩分手，三年情玩完，而女方曾爆料難忍活士多次偷食。

碧咸 屢次爆出軌

英格蘭足球明星碧咸2004年背妻Victoria偷食，遭女助理Rebecca Loos爆料指兩人有染，更獲得約380萬港元分手費，之後再被爆與模特兒Sarah Marbeck及與數名妓女偷歡，又被爆搭上女兒哈七的老師而令女方懷孕，但碧咸嫂多次與老公晒恩愛闢謠。