戴口罩的日子持續，不少女生都會照化底妝，因為只要打好個底，即使化上超淡妝，脫下口罩時依然精神亮麗。最近多個品牌推出全新的底妝產品，不少更是天然和針對亞洲人而設。

step 1 底霜

上妝第一步的妝前底霜，主張天然、THREE首款推出的妝前乳霜，透過九種精華植物於肌膚上形成薄透纖維密網，可遮蓋肌膚暗沉，增添自然的紅潤血色感及透明感，而且不含防腐劑或合成香料，減低化妝品對皮膚的傷害。

step 2 粉底

粉底主要分兩種，粉底液遮瑕力高、延展性好，但比較厚重，適合乾燥肌膚、混合性肌膚的人使用，Make Up For Ever全新無重淨肌粉底配方輕盈保濕，持久度高不暈染；Etvos的底妝系列一向以護膚理念為基礎，品牌首個礦物氣墊粉餅含有EOP、NP、AP三種人體神經酰胺（Ceramide），呈現光澤感。

上完粉底，還有黑眼圈、暗瘡或色斑等未能完全遮蓋，可以輕輕塗上一層遮瑕，Hourglass早前推出的迷你遮瑕液，遮瑕度高而且是純素；Laura Mercier雙頭筆型設計遮瑕提亮筆則將遮瑕及修容二合為一，適合懶人使用。

step 3 定妝

最後一步！定妝噴霧雖然清爽，但難以真正達到控油效果，粉餅相對比較有效，可先薄薄刷上蜜粉，再針對容易出油部位加強按壓粉餅。Dior Backstage系列最新的零粉感蜜粉餅質感透薄，透明啫喱基底注入柔焦色素粒子，能抑制油光和修飾瑕疵，配合蜜粉掃使用更均勻啞致。

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