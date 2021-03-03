莊韻澄（前名莊端兒）昨早挺着八個月巨肚，由老公陪同下現身西九龍法院，出席有關與海鮮店「點點鮮」代言被拖數，小額錢債審裁處的案件。原來兩周前雙方雖然於西九龍法院提訊時協議和解，不過和解前海鮮店曾一度向法庭提出反索償，而對方一直沒取消這宗案件，莊韻澄昨日惟有如期上庭，可惜遭對方放飛機。

望能安心生B

連日為官司頻撲上庭的莊韻澄坦言稍動胎氣︰「今次撲個空，其實個肚都唔係好舒服，都已經咁大個，又要成日去廁所，頭先喺法庭都去咗三、四次，有啲尷尬，加上個肚開始重，呢排出現抽筋同腳痹，好彩朋友介紹咗個按摩師令我紓緩咗。」她指十分期待小生命來臨︰「有啲緊張，噚日覆完診，BB六磅幾，希望佢健健康康。我想快啲解決單官司，安心生B同坐月。」

莊韻澄昨回覆《蘋果》時表示︰「我同海鮮店簽咗三年約，第一年合作愉快，直至第二年疫情，對方就將半年的酬金支付方式改為每個月的期票，我亦體諒，不過舊年11月至今年2月都彈咗票，我搵對方了解又聯絡唔到佢哋，惟有入稟小額錢債審裁處。對方曾反索償我7月至10月嘅酬金，話我冇履行代言人責任，但佢哋一直用緊我之前啲宣傳相，亦冇新工作指令畀我。上個月18號上庭時大家係心平氣和傾和解，27號打畀佢哋時都有覆，佢哋話最近好忙，要3月至會處理。因為上次法官將兩單案合併，對方冇取消，所以我又要走過嚟上庭。法官話海鮮店冇人應訊，就當佢哋放棄。」

對於海鮮店昨日放飛機，莊韻澄說︰「好無奈！其實咩事都可以解決，逃避冇用！最緊要大家溝通，我希望對方有誠意繼續和解，我都會再打去問，但唔想日日追咁煩，諗住隔多一個禮拜再問，睇吓佢哋想繼續和解定案件繼續落去，我都明白疫情下生意難做，但就算想提前解約都要溝通，之前想搵佢傾佢哋已讀不回，我先至訴諸法律，冇理由你唔畀代言費繼續用我啲宣傳相，大家好嚟好去，我都傾向和平解決。」

搵調解師協助

莊韻澄表示要待與海鮮店商討細節後，將和解書交給法庭︰「法庭都有啲調解師介紹，收費只需二百，今次我都會要求對方去調解中心，搞掂後我就會向法庭撤案，至於對方的反索償已被剔除。」