超級英雄電影《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)計劃於明年上畫,但之前在《蟻俠》(Ant-Man)和《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)飾演主角保羅活特(Paul Rudd)老友的40歲黑人饒舌歌手T.I.將不會參與新一集的演出,有指可能是因為他與45歲太太Tameka Cottle捲入性虐待的案件有關。

實習生陰道出血

T.I.與太太Tameka Cottle早於今年1月尾被多名女子指控襲擊及性虐待,雖然兩人已多次否認指控,但近日又再添11名女性聲稱自己也是受害人,前後超過30人,紐約律師Tyrone A. Blackburn於上月19日已去信要求加州及喬治亞州檢察官展開調查。原名Clifford Harris的T.I.和Tameka(又名Tiny)就透過律師否認指控:「T.I.和Tameka強烈否認這些未經證實和毫無根據的指控,我們有信心如果能夠完全公平調查,將沒有人會被檢控。」

傳媒《Vulture》獲得Tyrone的信件,內容指T.I.夫婦涉性虐待、強行餵食違禁藥、綁架、恐嚇、騷擾和非法禁錮等。其中一名受害人指她於2006年夏天在T.I.的錄音室擔任實習生,獲Tameka提供酒精和藥物。當年17歲的她隨後在睡房內昏迷,並於翌日早上發現陰道出血及肛門不適,同事還給她事後避孕丸。而另一名退役空軍就聲稱在酒吧被Tameka灌酒,飲了兩杯之後已感覺不適並嘔吐,她指在昏迷前,T.I.在未經同意下將腳放入她的陰道,她醒來時全身赤裸,下體亦感到非常疼痛。英國《泰晤士報》(The Times)亦已透過訪問,證實五名受害人身份。

檢查女兒處女膜

現年40歲的T.I.與Tameka於2010年結婚,兩人育有兩子一女及一名繼女,而T.I.亦與另外兩名舊愛育有兩子一女。T.I.一向麻煩多多,曾經被控販毒和藏械等罪名,他前年接受網上節目訪問時,還自爆因擔心現年19歲的女兒Deyjah Harris的性生活狀況,故每年都會帶她檢查處女膜是否完整無缺,被網民鬧爆言論噁心及侵犯子女隱私,該集節目更隨即被下架。此外,《蟻俠3》由第一集導演比頓列特(Peyton Reed)繼續執導,男主角保羅活特(Paul Rudd)、「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉(Evangeline Lilly)、米高德格拉斯(Michael Douglas)和米雪菲花(Michelle Pfeiffer)亦再次演出。