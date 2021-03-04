音樂人伍仲衡（Harry）將於3月27日及28日假麥花臣場館舉行兩場「搞乜花臣音樂會」，Harry今日在觀塘舉行記者會，宣佈兩場門票全部售罄，因為疫情影響，只能開放一半座位入座，同時因應不能回港欣賞演唱會的海外fans要求，決定將演唱會於網上同步直播，網上直播將會收取180元費用。

由於疫情令演唱會入座觀眾減少一半，Harry希望政府能夠放寬至入座率達7成半，令老闆可以蝕少一些。Harry指網上直播收費是可以幫補收入，但與正式門票始終有距離。演唱會有20名歌手演出，包括黎瑞恩、阮兆祥、羅敏莊、何嘉莉、王馨平、江伊晴、小肥、石詠莉、布志綸、J.Arie、海浚傑、湯寶如、黃劍文、黃翊、區永權、韋綺珊、何婉盈、彭家麗及羅凱玲，Harry指兩場嘉賓有少許分別，另外亦會安排神秘嘉賓。

此外，伍仲衡與剛離世的太極樂隊成員唐奕聰（Gary）甚有淵源，Harry說：「我第一首作嘅歌陳曉東《愛你躲你》就係Gary幫我編曲，Gary做監製嘅時候都有搵我編曲作曲，2月頭佢都有短訊恭喜我，叫我加油。」Harry指布志綸日前通知他Gary離世消息，他甚為震驚。伍仲衡大讚Gary是個大好人，做事亦相當有責任感，他說：「佢曾經一次叫我頂替佢做周慧敏音樂會，佢上嚟我工作室，話俾我聽每一首歌要留意嘅細節，佢好肯同人分享，我上個月先同佢見面，呢幾日寫歌都有諗起佢，想喺音樂會向佢致敬，要同導演商量吓。」

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