韓國男神宋仲基離婚後復出拍攝新劇《Vincenzo》，播了4集收視已突破10%，成績理想。宋仲基於劇中飾演黑手黨法律顧問，集集都以西裝look型爆登場。

除了劇情吸引，宋仲基在劇中的行頭也非常有睇頭，名錶一集換幾次，戴過多隻Zenith腕錶，其中的Chronomaster El Primero 42 毫米精鋼腕表，擁有El Primero導柱輪自動計時機芯及藍灰交疊計時盤的經典標誌，定價$68,400，算是入門之選；另一款腕錶則來自百年靈（Breitling），Navitimer B01 Chronograph 46航空計時腕錶是錶界數一數二的飛行員腕錶，宋仲基戴的更是18K紅金版，價值$90,500，突顯主角光環。暫時劇中最貴的腕錶，是HUBLOT的Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold 45mm，擁有50米防水及42小時動力儲存，18K金錶殼配以鱷魚皮錶帶，奢華型格，盛惠$232,800，有名錶加持，宋仲基的角色演得更入型入格。

而女主角全汝彬在劇中雖然也是律師，也戴過Tiffany & Co.的腕錶，但其西裝造型比較平實，主要以簡約飾物展示幹練利落的一面，像她戴過的金屬鏈釦型耳環，均來自Swarovski，不規則地綴上水晶，為強勢的中性造型更添個性。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！