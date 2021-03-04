現年57歲的龔慈恩與第二任丈夫林煒結婚20年，婚後育有一子一女，惟前年9月林煒被影到於台灣與女總裁劉灼梅當街擁抱激咀，事後他承認與龔慈恩已分開兩年，子女跟媽媽在香港居住。

成為單親媽媽的龔慈恩，努力拍劇搵錢，一對子女亦已長大成人。昨日是大女林愷鈴（Ashley）的21歲生日，她與媽媽和18歲的弟弟林卓毅一齊慶祝生日，Ashley在IG上載生日相，表示沒有特別事想說，只感恩：「我很高興成為一個活着的人。」龔慈恩亦有留言：「Greet 21 with your fabulous style.Will be filled with fun.」。Ashley遺傳媽媽的美人基因，身高173cm，8歲已考獲6級鋼琴資格、8級聲樂資格，懂填詞唱歌，慢慢再學拉小提琴、吹長笛、劍術、騎術，曾在校際音樂節聲樂獨唱奪冠。長大後林愷鈴在名校聖保羅男女中學畢業，再於國際預科文憑考獲41分（滿分是45分），入讀香港大學建築系，現跟杜琪峯簽約成為模特兒兼創作歌手，以拍廣告、電影、時尚活動為主。

龔慈恩的細仔卓毅罕有出鏡，18歲的他生得白白淨淨、高大靚仔，甚有韓國大隻型男Oppa風範，跟姐姐合照高近一個頭，身高目測已過180cm。有指他曾加入學校欖球隊，擅長拉小提琴、吹色士風，甚至曾在粵語朗誦奪得冠軍，可謂文武雙全。未知會否步姐姐後塵進軍娛樂圈？！

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