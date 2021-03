現年57歲的龔慈恩與第二任丈夫林煒結婚20年,婚後育有一子一女,惟前年9月林煒被影到於台灣與女總裁劉灼梅當街擁抱激咀,事後他承認與龔慈恩已分開兩年,子女跟媽媽在香港居住。

成為單親媽媽的龔慈恩,努力拍劇搵錢,一對子女亦已長大成人。昨日是大女林愷鈴(Ashley)的21歲生日,她與媽媽和18歲的弟弟林卓毅一齊慶祝生日,Ashley在IG上載生日相,表示沒有特別事想說,只感恩:「我很高興成為一個活着的人。」龔慈恩亦有留言:「Greet 21 with your fabulous style.Will be filled with fun.」。Ashley遺傳媽媽的美人基因,身高173cm,8歲已考獲6級鋼琴資格、8級聲樂資格,懂填詞唱歌,慢慢再學拉小提琴、吹長笛、劍術、騎術,曾在校際音樂節聲樂獨唱奪冠。長大後林愷鈴在名校聖保羅男女中學畢業,再於國際預科文憑考獲41分(滿分是45分),入讀香港大學建築系,現跟杜琪峯簽約成為模特兒兼創作歌手,以拍廣告、電影、時尚活動為主。

龔慈恩的細仔卓毅罕有出鏡,18歲的他生得白白淨淨、高大靚仔,甚有韓國大隻型男Oppa風範,跟姐姐合照高近一個頭,身高目測已過180cm。有指他曾加入學校欖球隊,擅長拉小提琴、吹色士風,甚至曾在粵語朗誦奪得冠軍,可謂文武雙全。未知會否步姐姐後塵進軍娛樂圈?!

