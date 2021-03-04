韓國男神孔劉孖朴寶劍主演的勁片《複製人徐福》 （徐福），已確定下月15日於韓國及香港同步上映，而孔劉孖裴斗娜、李準及鄭雨盛合作的新劇《寂靜的大海》亦會於今年開播，fans今年將頻頻見到孔劉現身。而41歲的孔劉去年似乎因為忙於拍攝新作而少了時間好好休息，令fans大呼心痛。

目標維持健康

日前孔劉所屬的事務所公開一段題為「孔劉2020年必做清單，他到底實現了哪些」的影片，而孔劉去年的必做事項分別是「維持健康」、「謹慎選擇自己真正想要拍攝的作品」及「要更勤奮地學習釣魚和英文」。

冇時間學英文

孔劉坦言：「已成為習慣的運動一直都有努力堅持，因為現在去不了健身室，確實有些運動不足。一年過去了，每一年吃的保健食品都在增加，現在已經要一日吃13粒了。 」孔劉又表示：「今年又大了一歲，體力真的跟不上了。」而「學英文」方面，孔劉尷尬地表示：「一點都沒學，因為要拍戲，工作比較多，體力也跟不上，所以沒學。 」孔劉坦言現時忙於拍劇，真的很累，而公開的影片中，未知是否燈光問題，孔劉望落面色蒼白，令fans非常擔心他的健康狀況。

鬼馬扮醜冧fans

而一向鬼馬的孔劉，於影片中就表情多多，又反白眼扮醜炒熱現場氣氛。孔劉指去年大家都過得很辛苦，希望新一年充滿很多好的事情。

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