韓國人氣劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍於元旦日公開認戀情，目前估計已拍拖10個月，兩人拍拖以來一直十分低調，但無論fans或傳媒都睇好二人今年結婚，早前更傳出玄彬搬入新居疑與孫藝珍築愛巢的消息。

輪廓變一體

38歲玄彬和39歲孫藝珍年齡相近，兩人被公認有夫妻相，早前有韓國整容醫生就在其YouTube頻道上分析二人的樣貌，並拿他們的童年照作比較。照片中可見玄彬和孫藝珍小時候樣貌非常近似，看起來也分不到誰是玄彬誰是孫藝珍，而整容醫生表示：「兩人有很多相似的地方，如果互相喜歡會越來越似，連表情也會越來越像。」節目中更將二人的照片重叠起來，驚見玄彬和孫藝珍勁有夫妻相，五官輪廓都離奇地變成一體似的，完全沒有違和感。同時整容醫生又指：「他們五官都很突出，有立體感的美人臉，他們的鼻子也很挺，從鼻子往下的曲線都很有立體感、歐美風。」

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