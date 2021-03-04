金燕玲在2019年3月自揭年初發現患子宮癌，當時完成手術需接受化療和電療，雖然抗癌路艱辛難捱，不但頭髮全甩，再加上化療的痛是「由骨痛出嚟」，一度令她生不如死，但她依然堅強面對，加上有身邊的朋友支持，最後抗癌成功。

近日金燕玲加入YouTube行列，昨日她在新開的「金燕玲 隨心。隨興」上載了第一條短片，片中她表示今年過了一個頗特別的新年，因為與兩年前一樣，在農曆年前發現自己又患癌症：「今次係我做拉筋嘅時候，突然摸到自己嘅左胸摸到一粒嘢，諗咗一晚之後，第二朝一早去問醫生可以點樣做，檢查完之後，要捱到年初五先證實自己有cancer。」

金燕玲坦言與其將來有機會在別人口中知道此事，所以倒不如由自己親自同大家講，「之前我嗰個cancer就呼籲大家要做身體檢查同一定要買保險，但係今次唔係透過檢查發現，而係自己摸到，所以對我嚟講，唔知係上天喺度保祐我，無端端畀我自己摸到呢一粒嘢而發現」。金燕玲表示目前已做手術：「雖然我係癌症，但係屬於1期B，割咗呢粒嘢之後，我唔需要切除個胸，但係一定要做電療，呢個喺未開刀之前已經知道，但係我覺得自己係好幸運。」

蘇施黃今日接受《蘋果》訪問表示金燕玲情況OK，感謝大家關心，蘇施黃續道：「有心！金小姐身體好，未知幾時做電療，起碼一個月後，現時OK！精神非常好，有出街去吓朋友屋企，今日就全日喺屋企休息。睇到佢facebook嗰張相，我唔係講笑，facebook嗰張相係上個星期五影，佢星期三做手術、星期四出院，星期五已經係呢個樣，當日就係約個朋友，因為大家約咗好耐，舊年又miss咗同呢位九十幾歲嘅Auntie食飯，Auntie每年都請我哋食一次蛇，所以我哋就出席。」

含淚分享患病經歷

金燕玲在片中坦言相隔兩年再度確診患上癌症，即使如何樂觀地抗癌，心情一定會有影響，所以當金燕玲分享患病經過時，她多次哽咽兼強忍眼淚：「首先我唔係難受，但係呢個經歷真係幾驚，點解呢？原因係個胸對女人嚟講係真係幾緊要，雖然見醫生嘅時候，佢覺得係樂觀，因為粒嘢唔係好大，而且睇片又好清，但係佢都會解釋畀你知，開完刀都拎去做化驗，萬一去咗其他地方……但係我好幸運，我係冇擴散，我入咗醫院兩晚，開完刀第二日就可以出院，噚晚返去休息，今日已經可以出街，你話係咪癲！」

呼籲得閒摸吓自己

金燕玲抺一抹眼淚再說：「真係呼籲大家，得閒無事去摸吓自己，我平日唔會刻意去摸，我都唔知點樣check，唔知生嘢嗰粒係乜嘢樣，我今次嘅經驗就話畀大家知，雖然我唔知有問題係乜嘢樣，但係嗰粒嘢平日係唔喺度，變咗一摸係『銀』住，嗰日個胸又好脹，所以係好明顯，當我再去化驗嘅時候，嗰粒嘢又唔係好明顯，所以一定要摸，知道自己有問題，就即刻去見醫生。」

金燕玲續說：「可能有啲人會覺得，哎吔，金燕玲有冇搞錯呀，又生cancer，係呀，我乜嘢都要打孖嚟，流感嘅時候有兩個流感；兩年後又有第二個cancer，但係我覺得自己係一個好幸福同好幸運嘅人，兩個cancer都係不幸中嘅大幸，所以如果真係可以幫到人，都希望分享啲資訊畀大家。」

千祈唔好當自己有病

今早金燕玲密友蘇施黃亦在社交平台貼了一張合照，相片是金燕玲接受手術後所影，相中她的精神不俗，實在很難相信她剛剛完成手術，阿蘇還說：「昨晚金小姐的新YouTube Channel 『金燕玲 隨心。隨興 』一出，有很多朋友及粉絲的慰問。金小姐叫我代感謝大家，佢真係好犀利的，做完手術第二日已出院，第三天已出街，佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎！我做司機蘇，駕車也小心翼翼，費事揼親佢，衷心多謝大家關心！」

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