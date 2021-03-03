導演黃修平成名作《狂舞派》贏盡口碑，之後他傾盡心力花上七年多再製作《狂舞派3》，帶領觀眾走過歲月痕迹，上映以來票房穩步上揚。今次故事集中在觀塘發生，也是黃修平出生成長之地，戲中舊地新址，年代改變了工廠區生活，以至地產霸權呈現逼遷等成為他的經歷，由導演親身解構，讓大家重拾昔日觀塘的情懷。

撰文：何永寧

攝影：仇志德

黃修平日前重臨觀塘工廠區舊地為電影宣傳並接受《蘋果》訪問，他憶述小時候在聯合醫院出世，小學就讀區內基法小學，觀塘的街市、模型店、漫畫舖、大牌檔都是回憶，他說︰「以前觀塘工廠區，細個唔會嚮往，因為巴士行過會混雜臭味。小學接觸到觀塘工廈區時，係邊皮嘅觀塘廣場，遠啲都唔會去。」第一份工亦在巧明街返工，到千禧年始見藝術家進駐工廈。

處處遇到相熟面孔

香港工業早已遷移，工廠區內現在變得卧虎藏龍，成為香港特色，黃修平認為工廈人有自己一套生活模式：「剪片剪到凌晨兩三點落街，都會見到朋友，半夜到鴻圖道士多篤魚蛋，永遠都見到翻播無綫舊劇，行去『7仔』，又會撞到以前啲學生煲煙，可以傾兩句，附近會傳來夾band聲音，大家好似村民，呢種生活好吸引。」隨着工廈有價，地產霸權當道，自然會出手趕走年輕租戶，黃修平語帶無奈說︰「《狂舞派3》都係講呢樣嘢，戲入面工廈用途唔畀擺梳化同電視機，真係喺現實中發生，標準好模稜兩可。社會發展需要你退讓時候，就會引用呢啲灰色地帶條例去趕你走。」

對於觀塘大街小巷，黃修平充滿親切感，他於訪問當日遊走《狂舞派3》重要場景，講解由觀塘碼頭廣場起步，碼頭隔籬的小屋，就是片中顏卓靈、楊樂文（Lokman）與工廈藝術家的私竇；不遠處的防波堤，就是飾演記者的游學修訪問BabyJohn的地方、附近的公園，頗有鬧市中有種被遺棄的感覺，正是劉皓嵐（劉小華）同奶茶出場跳舞的地方。

地產霸權無遠弗屆

戲中蔡瀚億（BabyJohn）同紙皮婆婆相遇的後巷，隱晦地帶出地產霸權無遠弗屆的威力，訪問當日再去現場，從前很多塗鴉已被蓋過，附近裝上閉路電視，要確保這些後巷受到監控。

再到巧明街AIA大樓，黃修平教各人分辨「公眾地方」與「私人地方」的界線，他說︰「究竟邊啲位置係私人，邊啲位置係公家，係好弔詭，例如你見到面前呢條路，你會覺得呢段咁靚係私人，原來唔係。」拍攝當日保安指，大廈對出近20呎的地方都屬於商廈範圍，要申請才可以拍攝。