名牌請甚麼代言人，某程度亦是一場跟紅頂白的人氣指標遊戲。

新鮮出爐的金球獎視帝Josh O’ Connor，日前憑《王冠》（The Crown）飾演查理斯王子的入型入格的演技奪獎，昨日火速被BVLGARI羅致成為全球代言人。只有30歲的Josh O’Connor是現時英國炙手可熱的演技派年輕演員 ，向來不走帥氣路線，氣質樣子獨特亦熱愛藝術， BVLGARI 以外，他在2018年憑在《 上帝之國 》(God’s Own Country) 得到英國獨立電影獎最佳男演員，同年亦代言Loewe男裝。

范冰冰弟弟范丞丞同樣人氣高企，近期成為Givenchy代言人，范冰冰近日亦成功搶灘，出任手錶品牌的首個全球大使，不過，今次她所代言是來自瑞典的平價腕錶Daniel Wellington，品牌的檔次及知名度，和她高峰期時代言Chopard、LV等，相距仍有一段巨大距離，可說是絳尊降貴，降級代言。她的新廣告以華麗黑白造型出現，氣派依然。粉絲關注其造型外，更關注其曝光代言可會被禁，皆因近日內地又實施新的藝人明星道德管理指引，指涉及重大負面行為的明星，不可給予推廣機會。2018年，范冰冰因涉嫌「陰陽合同」偷稅、漏稅，罰款幾億元兼形像破產，事隔兩年，冰冰逐步試水溫及慢慢舖路復出，由於今次新指引由3月1日起正式實施及「不溯及過往」，所以才成功避過。

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