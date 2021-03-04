香港管理專業協會（管協）每年都會舉辦傑出市場策劃獎，今日管協宣佈將於今年10月舉行的頒獎禮，首度與ViuTV合作，意味合作了31年的TVB被飛出局。

今日管協宣佈2021年度第36屆「傑出市場策劃獎」，獲ViuTV及Now TV冠名贊助，相關活動將於4月展開，而頒獎典禮會於10月25日舉行。其實管協過去31年一直跟大台合作，今年才變陣，湊巧的是該會的副主席及今屆傑出市場策劃獎籌委會主席，正是曾在無綫任職總經理及董事局執行董事，去年7月才正式離開大台的鄭善強，他在新聞稿中亦表示︰「我們對與ViuTV及Now TV的合作感到萬分期待，希望能夠透過彼此的共同努力令市場推廣界『奧斯卡』越做越好，更上一層樓。」

過去報道指，鄭善強1989年加入無綫任市場及營業部總監，幾年前才被李寶安升上神枱，去年1月1日辭任董事局執行董事職務，並轉任董事局策略顧問。去年8月，他接受訪問時對被形容為「大台權鬥下的犧牲者」的說法不置可否，笑稱：「唔同人有唔同睇法。」又形容香港轉變大：「近年社會環境、傳媒行業都變得厲害。」

鄭善強未提舊東家，但管協行政總裁李仕權就點名感謝無綫，他表示︰「管協十分感謝電視廣播有限公司過去31年來對獎項的鼎力支持及不遺餘力地推動市場推廣的專業發展。踏入2021年，管協十分榮幸能得到ViuTV及Now TV的冠名贊助。」

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