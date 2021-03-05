今日（5日）是二十四節氣中的驚蟄，不少市民去鵝頸橋「打小人」，最近官司纏身的楊明都去求神庇佑。

上月27日剛踏入40歲的楊明，早前被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「門窗玻璃透光度不足」，三宗罪的最高刑罰，均可能令他身陷囹圄，其中最嚴重為拒絕提供血液樣本，刑責等同醉駕，最高可判監3年及最少停牌2年。日前法庭已裁定表面證供成立，案件押後至3月11日早上結案陳詞，有醉駕前科的楊明當然很擔心，趁住今日驚蟄，隻身到觀音廟誠心拜佛，祭白虎防小人，祈求多做功德，為自己消災解難！

楊明手持三支香跪拜

《蘋果》讀者張小姐透過「爆相爆片」分享，今日下午約1時45分，在紅磡的觀音廟內見到楊明一個人祭白虎。楊明雖然戴住口罩，但衣着搶眼，穿上螢光黃衞衣襯白色短褲，很容易被人認出，但場內善信都沒有理會他，大家均誠心拜佛。張小姐指楊明先到觀音像前，拿着三支大香跪拜，之後再去祭白虎，未見楊明有任何祭品，但卻表現誠心，張小姐說：「見廟內職員都有教佢點做，見佢坐喺張凳仔度拜咗三拜，之後閉目兼口中唸唸有詞，唔知求乜，但個樣就好誠心。」楊明燒完金銀衣紙，約下午2時便離開觀音廟，之後立即戴上cap帽，行到附近街舖買魚蛋醫肚。

據知情人士透露，楊明近日經常出入寺廟幫忙做功德，勤力幫手掃地、執香等，但此舉未免太過臨急拋佛腳，未知求神能否如願？！

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