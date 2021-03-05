周杰倫前度、有「台灣第一美女主播」之稱的侯佩岑，早年轉戰演藝圈發展，近日她和老公黃伯俊、媽媽林月雲一家三口參加大陸真人騷《婆婆和媽媽》，有指侯佩岑母女收1,500萬人仔上鏡。收人錢財的林月雲，在節目中大談當年自己做人二奶的舊事，兩母女之後在鏡頭前相擁而哭，七情上面，可惜網民唔buy母女刻意營造的慘情場面，一致狂轟二人消費正印一家。有網民更說「有想過別人因妳傷心一生嗎？」、「在別人的傷口上灑鹽」。

節目中，侯佩岑提到擔心老公黃伯俊會受到輿論批評影響，媽媽林月雲則開導阿女「退回來，將心比心」，接着以自己為例說「像我就很害怕會影響妳」，林月雲一度哽咽，侯佩岑貼心拖着阿媽的手，安慰她說：「其實我知道大人的世界並不容易，可是你已經盡你所能，讓我可以感受到那個童年是快樂的，回想起來我的家還是滿滿的愛，是我長大才知道說，原來成年人的世界是多麼不容易……。」林月雲接着說：「只要你不受傷就好，剩餘的時間就做些該懺悔的事，其他的我們就不多做解釋。」

有台灣「最強第三者」稱號的林月雲，年輕時是70年代著名的閩南語演員，先後介入好友的兩段婚姻。當年林月雲好姊妹郭美純和製作人侯世宏結婚，但林月雲卻偷食侯世宏，二人生下女兒侯佩岑。當時侯世宏曾向林月雲承諾會離婚娶她，最終不了了之，獨自撫養女兒的林月雲，之後又介入另一好姊妹蔡貴照的婚姻，搭上已故富商邱嘉雄，林月雲與邱嘉雄這段不倫戀更維持接近30年。而遭姊妹同老公齊齊背叛的蔡貴照，自此心死長年食齋，潛心修佛。

節目出街後，不少網民留言鬧爆侯佩岑兩母女為賺錢出賣人格，更有人批評林月雲「兩家元配都沒有出來哭，林月雲倒是一直出來講自己很辛苦」、「完全傷害別人家庭成就自己人生」。亦有人鬧爆侯佩岑：「可曾想過另一個家庭的當事人揹着有名無實30年婚姻以及她的孩子承受30年缺憾的愛，每訴說一次妳和媽媽的委曲，就是在別人的傷口上灑鹽」！

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