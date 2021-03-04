韓劇《月升之江》27歲男星志洙前日接連爆出校園暴力及性暴力的醜聞，最終志洙於昨日公開親筆手寫道歉信，承認校園暴力，並向受害人道歉，但信中他就未有正面回應是否曾逼男同學自慰及對他們進行性暴力。而醜聞亦令志洙事業盡毀，除了搞到《月升之江》要暫停拍攝外，昨日韓媒更爆料指《月升之江》飛走志洙，《月升之江》方面昨日說：「正在討論相關內容，KBS明日（5日）會發表立場。」

聲稱入住同酒店

志洙形象破產，網民就翻摷他當日和《月升之江》女主角金所炫出席發佈會時的訪問內容，發現他疑似「性騷擾」女方，令網民大呼「毛骨悚然」。而有韓國網民在討論區提及事件，即時成為熱話，當中在發佈會上，志洙表示：「我和金所泫過去一起拍過電視劇，也一起去過兩次新加坡，住在同一間酒店。」由於「住在同一間酒店」會令人誤會二人同房，金所炫即驚慌失措說：「你一直說這話大家要誤會了。」

自言二人有緣份

志洙及後再表示：「其實我是單獨去的，偶然間碰到了，感覺我們有緣份，所以覺得總有一天會再次合作，所以拍攝初期我對金所炫說：『我們一起合作的話會成為人生的作品。』當時金所炫亦回應：『嗯，是嗎？』」引得現場一陣爆笑。

作狀吻金所炫

網民更指金所泫現時應該心內正痛罵志洙，又指看拍攝花絮片段時，發現即使二人沒有親吻戲，但志洙仍然扮作要親吻金所炫，網民紛紛留言：「瘋了，不要碰所泫。」、「無法理解是男主角長得又不帥」 、「垃圾！所炫受苦了，和這樣的人一起拍戲，真的很累」、「守護所炫」等。

各平台刪內容

由於志洙涉及的校園暴力比較嚴重，所以牽連甚廣，當中各大平台都逐漸刪除了有關志洙的內容，就連他4年前出演的廣告也轉為非公開形式。韓媒指最大影響是《月升之江》，因為劇集長達20集，目前已經播出了6集，周一將播出第7集，當中已拍攝了約18集的內容，要重新換角再進行拍攝並非易事。

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