32歲日本著名乒乓球員福原愛前日被日媒《女性Seven》驚爆上月底在橫濱與一名男子約會兼過夜，疑背着台灣乒乓球手丈夫江宏傑偷食。其實不只是福原愛，戀上台男的日本女神都似乎沒有好下場，當中包括混血模特兒長谷川潤和女星香里奈等。

曾是日本時裝雜誌《ViVi》專屬模特兒的34歲長谷川潤，憑着混血靚樣和火辣身材，活躍於時裝雜誌及廣告界。長谷川潤於2011年25歲時與居住在夏威夷的台裔男子David結婚，並為他誕下一對仔女。其後，由於長谷川潤在日本的工作量增加，經常留下丈夫和孩子在夏威夷，導致兩人感情出現問題，最終雙方於2019年宣佈離婚，撫養權就歸於女方。長谷川潤在離婚兩年後，今年2月25日宣佈再婚。

至於曾與日劇天王木村拓哉合演的37歲女星香里奈於2012年在夏威夷的語言學校認識了台灣有錢仔，並展開相差六年的姊弟戀，兩人還一度傳出訂婚。不料香里奈在兩年後竟被爆出不雅照片，醉爆的她張開雙腿，手放私處，令其女神形象嚴重受損兼感情告終，結果淡出藝能界將近六年，直到近年才復出工作。

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