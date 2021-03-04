不少藝人都曾受癌魔折磨，羅家英、汪明荃及邵氏艷星胡錦等更是康復後再復發，但他們堅強面對一次又一次的治療，成功抗癌後再度活躍幕前。

74歲羅家英 肝臟腫瘤

羅家英2004年患上肝癌第三期，十年後肝臟再有一粒兩厘米的腫瘤，要再動手術。前年他前列腺細胞出現細菌感染後遺症，引起膀胱和腎發炎，太太汪明荃恐他癌症再復發，幸經手術後已完全康復。

73歲汪明荃 乳腺生瘤

汪明荃在1985年患上甲狀腺癌，秘密入院接受切割手術後康復，但2002年再驗出患上乳腺腫瘤，幸只是初期，完成手術康復後，她更成為香港防癌會委員，以抗癌鬥士身份分享經歷及推廣資訊。

73歲胡錦 乳癌復發

邵氏艷星胡錦於1999年首度患乳癌，她從美返台做手術切除左乳。可惜2016年乳癌復發，她再做手術切右乳，雖然醫生曾指她只有三年存活期，但她樂觀面對擊退癌魔，兩年內完成碩士課程，更計劃復出。

62歲鄧達智 切腸保命

本地著名時裝設計師鄧達智在2014年患上乙結腸癌，做手術後康復，2018年他與醫生男友陳梓欣於英國註冊結婚，惟同年8月又發現患前列腺癌二期，他再次接受微創手術切除腫瘤，現已康復。

61歲洪朝豐 三度動刀

洪朝豐於2017年及2018年先後確診患舌癌及淋巴癌並兩度動刀，切除三分二的舌頭及割出24粒淋巴核，惟前年再發現小腸有腫瘤，要再做手術，三度戰勝癌魔的他看破紅塵，潛心向佛。

31歲李明蔚 擴散面癱

歌手李明蔚2012年患鼻咽癌中罕見的腺性癌，經治療後轉為穩定，2017年癌症再復發，擴散到的肝、腎臟、肺等器官並導致面癱，右眼無法合上，影響說話及吞嚥能力，但她仍保持正能量。