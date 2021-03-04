人氣Netflix英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）令男主角Rege-Jean Page爆紅，最近就有消息指他將會加入「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）新戲《The Gray Man》，正式參演大作，跳到一線。

Netflix即將拍攝驚慄新作《The Gray Man》，是Netflix本年度最高製作費電影，作品亦雲集眾多巨星，包括「美國隊長」基斯伊雲斯、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）與「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas） 等，導演更是《復仇者4》的羅素兄弟（Russo Brothers）。最新加入演員行列的，就是《柏捷頓家族》的男主角Rege-Jean Page。電影講述基斯伊雲斯是CIA探員，他的任務就是要追捕殺手賴恩高斯寧，現時仍然未知Rege-Jean Page將會擔任甚麼角色。

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