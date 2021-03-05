「念念不忘，必有迴響」，今年是王家衛旗下澤東電影公司成立30周年紀念，今屆香港國際電影節會播出4部王家衛作品，包括《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》。是繼2016年「花樣的年華 澤東25」專題後，再有王導演的作品展。今年同樣是《阿飛正傳》面世30周年，但大會未有安排放映。

澤東由王家衛及導演劉鎮偉於1991年創立，歷來產品貴精不貴多。王家衛的作品近年陸續修復或重新剪輯，2008年曾將《東邪西毒》重新剪成《東邪西毒終極版》。而今趟放映的4部作品，都以4K修復，其中《墮落天使》會以CinemaScope的標準銀幕比例放映，用意是重拾導演希望透過闊銀幕放映，突顯人心距離，展現都市中墮落凡塵的孤寂靈魂的初衷。而在《春光乍洩》新版中，梁朝偉的獨白會精簡，戲中充滿實驗色彩的視覺效果，會更覺震撼。另外兩部作品《花樣年華》及《2046》，會以不同形式復修。

第45屆香港國際電影節將於4月1日起，一連12日舉行，門票將於本月18日公開發售。4部王家衛作品，安排在香港文化中心大劇院的大銀幕放映，各只映一場。

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