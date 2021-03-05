陳豪出名是顧家好男人，他原本持有大埔比華利山一個近2,500呎的大單位，有指他為了三名子女可入讀港島區國際學校，早年舉家搬到港島，入住月租7萬的南灣嘉麟閣，最近再搬到隔籬座，在露台可以見到日落和無敵海景的單位。

這位廿四孝爸爸，為保護自己和家人健康，疫情下無時無刻都會戴住口罩。昨日老婆陳茵媺在IG上載陳豪在深圳拍劇隔離期間，隔住個mon都一樣戴住口罩。據了解，陳豪最近要為無綫劇《白色強人II》隨大隊返深圳取景，疫情關係，要先在酒店隔離21日，陳豪就趁3位小朋友臨瞓前，與他們玩線上井字過3關遊戲，玩得非常認真投入。網民的焦點卻落在陳豪的口罩上，有人問為何在酒店隔離都要戴口罩？陳茵媺代老公回答：「Hihi bc he feels that its safer（因為佢覺得咁樣安全啲）」，但亦有網民質疑酒店通風系統較佳，所以才能作為隔離入住的地方，有人更打趣問：「瞓覺都戴住口罩？」陳茵媺就沒有再回覆。

陳豪的自律性一向都好高，年初無綫舉行台慶頒獎禮，要求藝人戴上被指毫無防護功能的透明膠口罩，陳豪是唯一一位藝人不就範，台上台下堅持戴住醫學用口罩，保護自己。

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