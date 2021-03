陳豪出名是顧家好男人,他原本持有大埔比華利山一個近2,500呎的大單位,有指他為了三名子女可入讀港島區國際學校,早年舉家搬到港島,入住月租7萬的南灣嘉麟閣,最近再搬到隔籬座,在露台可以見到日落和無敵海景的單位。

這位廿四孝爸爸,為保護自己和家人健康,疫情下無時無刻都會戴住口罩。昨日老婆陳茵媺在IG上載陳豪在深圳拍劇隔離期間,隔住個mon都一樣戴住口罩。據了解,陳豪最近要為無綫劇《白色強人II》隨大隊返深圳取景,疫情關係,要先在酒店隔離21日,陳豪就趁3位小朋友臨瞓前,與他們玩線上井字過3關遊戲,玩得非常認真投入。網民的焦點卻落在陳豪的口罩上,有人問為何在酒店隔離都要戴口罩?陳茵媺代老公回答:「Hihi bc he feels that its safer(因為佢覺得咁樣安全啲)」,但亦有網民質疑酒店通風系統較佳,所以才能作為隔離入住的地方,有人更打趣問:「瞓覺都戴住口罩?」陳茵媺就沒有再回覆。

陳豪的自律性一向都好高,年初無綫舉行台慶頒獎禮,要求藝人戴上被指毫無防護功能的透明膠口罩,陳豪是唯一一位藝人不就範,台上台下堅持戴住醫學用口罩,保護自己。

