俗語有云「先撩者賤，打死無怨」，鍾培生早前約林作挑戰「百萬林鍾一戰」，雷聲大雨點小，連日二人隔空展開N場牙骹戰，口水四濺，讓網民質疑炒作，批評要打就快打。在鍾培生連番催促下，林作終於簽署擂台戰合約，並簽生死狀，引起全城熱話的「百萬林鍾一戰」將在9月中開戰，一共打4個回合，每回合2分鐘，如果林作臨時縮沙要賠償宣傳損失。

林作和鍾培生身穿西裝，今午3點幾鍾培生與林作開記招交代合約細節，又變成「口水戰」，吸引過百傳媒到場。林作稱今次會認真去打，鍾培生則講明會拖慢打，不會太快KO林作，林作媽咪Lily就十分希望兒子打百萬擂台戰，今日到場支持。

鍾培生成程嬲爆爆

記者會開始前，林作和鍾培生應要求讓在場傳媒拍照，再坐下一齊受訪，記者會甫開始，鍾培生已顯露不滿情緒，動作及表情明顯不耐煩，相反林作全程尷尬地笑，不時抓頭摸面，鏡頭前鍾培生明顯懶理林作，眼尾也不望對方。

林作指拿到100萬出場費會投資在自己事業，又透露合約內容：「按照合約，可按照自己磅數，公平嘅。我一定會認真打，希望打贏，信心有嘅！做嘢我好少冇信心。」他又多謝鍾培生給予足夠時間訓練：「比賽喺9月中，林作會係一個不同嘅人，會係一個拳手。」此時鍾培生即插嘴，嘲林作是屎，「little piece of shxt變咗big piece of shxt」、「冇我，你係一文不值囉！係我先定到你價位」。而林作指100萬元拳酬吸引可以醫大病時，鍾培生聽畢即寸爆講：「醫返你個腦啦！」

鍾培生有打開拳，林作是拳界初哥，但林作稱不怕欠缺經驗，自稱上手快，有運動細胞，下星期開始會接受向柏榮師傅的訓練，又吹水說已睇電影熟習拳擊運動，「我都睇咗好多電影，首先係何金銀（周星馳《破壞之王》角色）」，鍾培生聽到即擰頭。

每超重0.5kg 賠1萬

鍾培生提出「出賽限重」，量秤於賽事前一日舉行，如鍾培生超重，判林作技術勝出，若雙方可以商量照打，鍾培生每超重0.5kg 賠1萬元，而林作不受限，鍾培生亦同意賽後向林作支付表演及出賽費用100萬元。畢竟拳腳無眼，林作之前從未學過打拳，為免打死無命賠，林作由下星期開始將接受幾個月特訓，努力準備應戰。

被問到會否立遺囑？林作趁機sell保險：「冇冇冇，買多份人壽，保險最實際。」林作又指媽媽比自己更肉緊出場費：「佢好希望快啲打，佢以為今日打，所以坐咗喺後面，我覺得我屋企人唔係好鍾意我。」鍾培生連問三次：「有邊個鍾意你？」

鍾培生非常輕視林作：「如果我認真打，10秒就knock（擊倒）佢，我成日講係要fxxking break him！」鍾培生表示有向師傅指導，不怕打死林作，「我本來係想搵殯儀館sponsor，不過而家搵輪椅會好啲」，林作反駁培生培心會員有「漢奸」倒戈支持自己，鍾培生反唇相譏：「收皮啦！你啲自信邊度嚟？You’re piece of shxt，你照鏡時候有冇蒙羞？」

鍾培生連番貶低林作：「佢嘅人生讀咁多書，得一個價值，就係坐喺我隔籬俾人打。」有人擔心林作在擂台上出陰招，鍾培生鬧林作是屎：「你哋睇清楚佢嗰樣，睇吓呢pat屎可以做咩出嚟？呢pat屎如果喺台上面出陰招，我會唔會揼爆佢？Look at me, I’m fxxking champ.」

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