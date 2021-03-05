保錡@ERROR早前被揭背正印女友周圍偷食，其中一人包括現任女友「沙律」張沛樂，事後遭網民狂插，形象盡毁。日前他在個人IG宣佈「自雪」，缺席公司舉辦的頒獎禮記者會，但ERROR新歌繼續推出，昨晚ERROR在Facebook的專頁貼出宣傳照，宣傳新歌《I Promise》，仍然出師不利，被眼利網民發現，宣傳照跟日本六人男子組合King & Prince去年尾推出的專輯《I promise》概念相似，被揭抄襲嫌疑。

ERROR新歌MV將於今晚首播，宣傳照仍然是四人合體，擺出各種有型甫士，卻有網民眼利發現宣傳相跟日本男子組合King & Prince去年尾推出的專輯《I promise》概念相似，立即引起討論：「抄King&Prince封面都唔好抄足晒啊，香港都有J-pop飯㗎，唔好以為無人知」、「好多謝你哋向King&Prince致敬啊，仲要將兩個封面combine好有心機啊！(曲定直分到掛)」等。亦有聽外國歌曲的網民加一腳取笑：「唔係lor，佢哋係抄The Grateful Dead，係咪以為世界上無 The Grateful Dead Fans 在生所以明抄，佢哋坐住嗰舊石都一樣樣！ 好嬲呀﹗」對被質疑有抄襲成份，ERROR的經理人暫時未有回覆。

烏龍事不止一單，還有手快網民發現此帖文曾出錯，宣傳相寫着的日期被發現打錯為2020年，即有網民把截圖貼出。有網民留言「不如出返張3個人，應該順眼好多」，此言一出，即有網民極速改圖，用一顆星星圖案遮蓋保錡。

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