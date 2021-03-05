改編自同名漫畫的經典韓劇《宮》，以君主立憲制作背景，講述平平無奇的高中女學生申采靜，因爺爺的遺言而跟同校的「皇太子」李信結婚後發生的浪漫喜劇故事。《宮》於2006年播出時大受劇迷歡迎，平均收視率高達27%，更捧紅尹恩惠、朱智勛、金楨勳及宋智孝等主演。而今日有報道指《宮》將會再度翻拍，立即引起劇迷及網民熱議。

選角引熱議

據報道引述業界消息，負責《宮》製作業務的娛樂公司與電視劇製作公司Group8已簽訂合約，將翻拍《宮》劇集版，令外界都十分好奇選角。至於Group8曾製作《對不起，我愛你》、《茶煲阿四》、韓版《流星花園》等人氣劇，質量亦有保證。

男女主角活躍演藝圈

女主角尹恩惠曾因《宮》上位成一線女星，不過於2015年捲抄襲風波後就人氣急跌，更屢傳整容。近年尹恩惠積極洗底、活躍於幕前，她又擔任MBN新綜藝節目《Wild Wild Quiz》的首名嘉賓，體驗在野外生活，節目將於本月16日首播。而男主角朱智勛則一度爆出涉毒醜聞，之後憑賣座電影《與神同行》系列翻身，目前正與女神全智賢合作新劇《智異山》，另一主演的新片《Silence》亦於日前煞科。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！