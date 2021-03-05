現年44歲的陳少霞在2016年，再婚嫁擁8億身家的63歲「法拉利之父」李文輝，婚後專心做少奶奶，前年誕下B女李書雅（Esther），不過陳少霞未遇到李文輝之前，在2000年曾與澳籍華裔商人閃婚並誕下兩女，但其後丈夫生意失敗破產，兩人於2008年離婚，而前夫在2012年因病逝世，當時她獨力照顧兩個女兒。

日前陳少霞接受好友馬浚偉的節目訪問，罕有地談到當年離婚的生活，她直認是人生最大挫折。在2006年，陳少霞前夫生意失敗致破產，她為了支持丈夫，不惜將全部儲蓄給對方以作支持，可惜最後離婚收場。陳少霞要復出幕前賺錢養家，卻不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，因經濟拮据要搬入天水圍公屋居住，重提往事，她說：「拍劇帶畀我嘅名利係好多，但做藝人係辛苦，我由一個經濟幾好嘅人，突然間變到乜嘢都冇晒，跌落嚟之後要照顧小朋友，嗰個階段係唔知自己點解會搞成咁，好茫然，明白原來搵工係咁艱難，因為以前咩都有人安排好晒，呢段日子唔易捱」。

試過人工受孕

幸好陳少霞性格樂觀又易滿足，為生計，她試過做地產，但不成功，最後轉行做珠寶，當中學到不少有關常識，最後得教會姊妹黎曉靈撮合，找到第二春。兩人於2016年結婚，婚後陳少霞很想為丈夫生B，曾嘗試人工受孕，可惜屢試不果，最終自然受孕，在42歲高齡誕下第三胎。陳少霞表示因細女只得15個月大，加上體力與心力有限，所以只能揀最重要嘅事情來做：「除咗傳福音之外，都想讀神學，我仲報咗中醫課程。」

當年陳少霞年因電影《哥哥的情人》出道，其後獲劉德華賞識簽約成為旗下藝人，接着再轉戰電視圈，馬浚偉問她有否遇到最低落時，陳少霞直言有好幾次感失落：「我諗都試過好幾次，第一次係拍電影同電視嗰段時間，其實我係冇讀過演藝課程，好多人以為我係讀演藝出身，但係我真係唔係，到咗拍第2、3部之後，內心好恐懼，知道唔係要做番自己，我先發現原來自己係唔識做戲，只不過係冇人發現，而家睇番嗰陣係有啲情緒問題，會收埋自己，結果搞到啲人誤解咗我，以為我好高竇，係一個冇承擔嘅人。」她續說：「嗰陣我10幾歲就入行，你諗吓嗰陣識啲乜嘢？睇到自己有咁多被批評嘅聲音，生活習慣又好唔同，令到我個人好迷惘，個人真係會驚到震，呢個可以話係我人生第一個大挑戰。」

無綫拍劇操到銅皮鐵骨

直到入了無線拍劇，總算填補了演戲這方面的不足：「因為拍電影嗰陣好驕矜，成日有好多人圍住，我真係唔係好慣，我本身性格男仔頭，所以入咗TVB之後，冇人服侍你，自己拎凳、化妝箱，操到自己銅皮鐵骨，不過呢個操練真係好好。」

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