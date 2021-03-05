62歲台灣殿堂級歌手陳昇在去年11月因口腔有腫瘤而取消跨年演唱會，當時他入院接受治療並遵照醫生吩咐休息，減少說話跟唱歌的次數，停工休養一陣子。小休過後，陳昇終於復工，今日台灣《蘋果新聞網》報道指他出席活動，首度承認自己患上口腔癌。

陳昇表示當時得悉這個消息後，最難過的是不知道該如何告訴太太，他一度哽咽地說：「因為情況不明，很想掐着醫生問，我還可以活多久？還想說：『因為我跟老婆有約定，其他工作的事都不重要了，事業都不重要了，命都沒了。』但我不知道要怎麼打這個電話，覺得極度地sorry，不是只有愧疚跟慚愧，當我拿起電話的時候，很想跟老婆說，我好像不能陪妳到我們想要陪的時間，萬一只有明年、只有後年，就覺得很抱歉。」

幸好太太比他理性：「夫人最厲害的就是，在這個節骨眼比我還冷靜，就說現在趕快回家，我老婆、兒子、媳婦坐在沙發上等我，就是開家庭會議，面對各種可能性，找醫院、人脈資源。」陳昇亦表示當他準備接受治療，這段時間是心情最煎熬的時候：「手術之後切片，大概就會知道有沒有擴散，還是擴散在周邊，因為是原發性的初期，誰都說不準有沒有跑掉，有不同對策，其實應該是到了切除之後，要去化驗周邊。」幸好經檢查並沒有擴散，陳昇終於可以鬆一口氣，雖然他一直樂觀面對，不過心底裏都有過最壞打算，假如手術失敗，叮囑弟弟為他海葬，將骨灰撒在綠島海裏。

雖然手術成功，不過陳昇表示舌頭仍有5分之1是麻的「講話還有點大舌頭」，他更以過來人呼籲，一定要定期做健康檢查，他目前會每個月覆診一次，還打算2年做一次大型的身體檢查。

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