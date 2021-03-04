等到頸長終於入到紅館睇演唱會，林二汶3月27、28日舉行兩場個唱，拖友們記得3月9日去城市售票網搶飛。英國搵工網上資訊一大堆，太花多眼亂的話不妨睇實LinkedIn調查結果。多認識乳癌分類是好事，同時可欣賞攝影展、專家講解英國官立私立中學不大同、西貢郊遊看壯觀花海......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 林二汶疫情下開紅館騷 搶門票最緊要快手｜蘋果娛樂推介

全港戲院上月18日重開，吸引大批戲迷報復式購票入場；踏入3月份，樂迷亦終於有機會飽耳福，事關元旦奪叱咤「我最喜愛的女歌手獎」後，揚言會開個唱的林二汶正式「找數」，其首個紅館演唱會《The Beginning of Faith Live》將於本月27日、28日舉行，想給自己放鬆心情，開開心心聽好歌，就要記住門票將於3月9日在城市售票網公開發售。

今年紅館首唱丨林二汶個唱優先訂飛被秒殺 向隅樂迷湧IG留言求加場

#2 英國搵工新趨勢 睇數據計劃揾工方向｜全球樓行推介

去英國甚麼工作最吃香？根據LinkedIn 2021年增長最快的職位名單，電子商務、醫療保健和自由工作形式的數碼內容行業在英國增長最快，反映武漢肺炎後冒起的趨勢，例如對醫療系統負擔加重，消費者在家購物，就業市場不穩導致人們傾向從事自由職業等。如果有興趣移民到英國或其他國家，可參考 LinkedIn 的調查結果 ，計劃揾工方向。

#3 乳癌藝術攝影展 戴上濾鏡窺看乳癌真相｜健康蘋台推介

乳癌的分類和基因檢測，對治療過程都非常重要；及早認識其背後真相，更可與醫生一同找出最佳的治療方案。「潛在真相」快閃攝影展覽，大家可透過大會提供的濾鏡探索照片及文字，讓大眾以另一角度認識乳癌，感受患者內心世界。日期：即日起至3月9日 / 銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下 潛在真相網頁：https://www.pik3ca.hk/news.php

#4 英國官立私立中學不大同 文法學校須考11+入學試｜一家人推介

英國學校分三大類：官立、私立同埋文法學校，而競爭最激烈的是文法學校 (Grammar School)，會收錄成績最佳的學生，約佔報考學校學生的10%。想了解英國官立和私立學校的分別、中學的三大階段等，看看升學專家講解吧！

BNO移英 | 英國官立私立學校之別 文法中學須考11＋入學試

#5 帶你遊西貢郊外見壯觀花海 一次去晒日本意大利｜籽想旅行推介

平日工作繁忙，想趁假日親親大自然，呼吸一口新鮮空氣？那麼就要留意以下活動﹗3至4月正是鬱金香花開的季節，西貢白腊村就有各種顏色的鬱金香花海，讓大家打卡留念。部份村屋更特意翻新，塗上不同顏色，令大家彷似置身歐洲小鎮。假如覺得西貢太遠，大家也可以考慮參加花作市集或工作坊，在都市中感實一點另類自然氣息﹗

周末好去處2021｜三大「看花」熱點 白腊鬱金香花海打卡 逛市集買花藝手作 學整烏克蘭刺繡鏡盒

#6 找出下一隻GME！一個網頁 令你輕鬆捕捉Reddit仔熱捧股｜investMAN推介

炒美股想獲利，當然希望想盡早捕捉未來當炒股。大家除了靠新聞炒消息兼做分析外，網上輿論趨勢亦可給你炒股方向。外國網站 Swaggystocks ，為一網上輿論分析工具，主力分析美國連登 Reddit風向。只要於首頁Online Chatter & Ticker Sentiment欄目下，點擊 View More ，即可知道於Reddit上，哪一隻股份正被熱烈討論中，令你不會錯過下一隻GME。

#7 等3個月先有位 全城最難訂扒房 大坑食牛扒刁鑽部位｜飲食男女推介

香港人對牛扒的追求，不再純粹只求果腹，像大坑一間扒房，最高峰要等上4個月才有位，平均也要2至3個月。餐廳沒固定餐單，每晚提供3至5款肉類，當中牛扒款式由店主之一阿振發辦，此外亦提供前菜、沙律、餐湯、薯條、甜品，收費$560/位起，每晚只做一輪。餐廳選用的是Secondary Cuts，價錢較便宜，但需要處理的工夫更多，每件牛扒以大火煎封表面，抹上自家製香草牛油，再推進烤箱，焗至理想的熟度。牛扒部位刁鑽，如Hanger Steak即封門柳，由於貼近橫膈膜，肉味、血味很濃，帶少許內臟味道。Pheromone - Steak House / 大坑蓮花宮西街1-9號地舖 / 6437 9739 / 星期一至日 6pm-10pm

#8 聰鳴茶座歡迎攜狗 大草地讓小狗狂奔｜動物蘋台推介

疫情期間休店良久的西貢獅子會「聰鳴茶座」，日前終於重開。西貢獅子會佔地16公頃，茶座附近有草地供狗仔狂奔，有靚景可以影相，還有障礙設備讓狗狗挑戰，絕對是人寵同樂的放狗勝地。「聰鳴茶座」的露天座位區歡迎客人攜狗，提供西式及少量日式食品，外觀不花巧，但健康踏實，可以讓主人坐下休息醫醫肚。

狗狗好去處2021｜西貢露天茶座景觀開揚 數萬呎草地任跑兼賞花

#9 街市驚見天價馬友 大廚教原條煎封｜三餸一湯推介

早前有網友指在大埔街市看到一條售價$10,000的「天價」馬友，令人嘩然，最後以$9,000成交。以高價買馬友，化不化算，見仁見智，但買回去如何煮好？除了蒸或做鹹魚外，燒邦海鮮私房菜主廚阿邦教大家原條煎封。煮前在魚身中間位置劏一刀，把積血位置的血污拉出，洗淨後，便可去除魚腥味。再以鹽醃約10分鐘入味，再沖洗抹乾，並以160至170°C油泡，鎖緊水分，之後要大火炸，逼出油分，最後煎封，令其更香口，拌上炸薑絲、炒葱花，更加美味。

飲食教室｜萬元馬友驚現大埔街市 今年產量少貴一倍 小心東南亞馬友扮本土野生貨 台灣養殖有魚油香抵食

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