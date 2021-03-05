韓國少女時代（少時）的31歲成員秀英和韓劇《機智醫生生活》的37歲男星鄭京浩是圈中的模範情侶，兩人於2012年公開戀情，今年拍拖踏入第9個年頭，感情一直十分穩定，打風打唔甩，更被韓媒預測二人有望在今年結婚。

老夫老妻

秀英和鄭京浩拍拖以來一向低調過人，除了會在IG低調放閃外，甚少有合照曝光。而秀英和鄭京浩平日都會如普通情侶一樣，出外拍拖，日前兩人就孖住行超市，有網民更拍得二人恩愛逛超市的片段。片段中，可見兩人如老夫老妻一樣，行超市時亦分工合作，鄭京浩負責推超市車，而秀英則在一旁低着緊貼男友之後。兩人因為是公眾人物，所以都刻意戴上cap帽，同時做足防疫措施全程戴上口罩。

No.1情侶

網民對於二人恩愛地行超市都大表關注，更紛紛留言催促二人早日拉埋天窗，又指兩人十分合襯，希望他們能白頭到老，同時又指二人是大家心目中的No.1情侶。不過有網民就笑言「皇帝唔急太監急」，估計二人非常享受現時的戀愛模式。

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