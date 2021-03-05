玩具大王蔡志明的長女蔡加敏，與結婚14年的馬鴻銘宣佈離婚。馬鴻銘今日向傳媒發聲明，內容大致指他與太太蔡加敏已分居，正辦理離婚事宜，而他們將會共同照顧兩人的子女。之後蔡加敏同樣向傳媒發聲明回應離婚一事，她說︰「正如馬鴻銘先生所透露，我們正在處理離婚的事宜。作為媽媽，最重要的責任是保護孩子們的身心健康，希望大家給我們正常生活的空間，敬請見諒。」《蘋果》曾聯絡其母蔡李惠莉，暫未有回覆。

今年45歲的蔡加敏，於2007年與佳寧娜太子爺、前東華三院主席馬鴻銘結婚，兩人當年在會展舉行世紀婚宴筵開174席，更打破當時香港結婚新人同晚婚宴最多席數的紀錄，兩人婚後育有一女三子，其中二子和三子是孖胎。

蔡加敏婚後仍幫父親打理旗下的旭日集團，並擔任副主席一職，以及協助母親蔡李惠莉的國際幼稚園生意，還要照顧家庭和小朋友，可謂身兼多職。而前年馬鴻銘接受《蘋果》訪問，談到他在非洲津巴布韋開拓礦場業務，因經常要離港，坦言賠上子女心中的存在感，他當時說︰「返到屋企，連狗都吠我，仔女都唔應我。佢哋嗰陣得幾歲，有個1、2歲，啱啱開始要認人，佢哋唔應，我明明喺屋企，個女（大女馬靄翹）都話我又走咗。」

馬鴻銘向傳媒發聲明如下︰

「致各位關心我的朋友：

大家好！過去一年因為疫情及一些私人問題少了跟大家聯絡，但期間也收到不少朋友的問候，首先多謝大家。為了避免大家不必要的猜測，特此告訴各位我正在處理離婚的事宜，我與蔡加敏小姐已經分居了一段時間。現在我們最重要的責任是保護和照顧好孩子們，其他的事情就無可奉告。在此，祝大家2021年有個好開始，身體健康！

John 馬鴻銘 謹啟

5-3-2021 」

蔡加敏向傳媒發聲明如下︰

「各位傳媒朋友好，就你們的查詢，本人回應如下：

1. 正如馬鴻銘先生所透露，我們正在處理離婚的事宜。

2. 作為媽媽，最重要的責任是保護孩子們的身心健康，希望大家給我們正常生活的空間，敬請見諒。

順祝大家工作愉快！身體健康！

蔡加敏

5.3.2021」

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