香港政府引入科興疫苗以應付武漢肺炎，近日開始為巿民接種，一名有嚴重長期病患的63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，但無阻66歲的「大美人」林青霞施打，青霞今日在微博發帖文表示自己已施打完第一劑科興疫苗，她說：「星期三打了第一針科興疫苗感覺很好，沒甚麼反應，心情愉快。」

其實，科興疫苗「原產地」北京是限制18歲至59歲人士接種，對於長期病患者，北京疾控中心亦有較明確指引，包括訂明糖尿病及高血壓患者適合接種疫苗的情況。國家衞健委亦要求全國各地，須嚴格執行接種疫苗前的確認工作，包括為接種者安排預檢、健康詢問等程序，確認無誤後，才會正式打針。

青霞以66歲之齡接種科興疫苗，其實是超出北京疾控中心的年齡限制指引。青霞的fans們對她的健康非常關心，並提醒她針後的反應及副作用。有fans留言說：「青霞姐，第二針比第一針痛，有的人的反應大，有的還好，第二針你可能會有點不舒服。」、「我正考慮打不打疫苗，本來有一絲害怕，看到姐姐這樣說不害怕了。」亦有fans揶揄青霞炫耀施針是接種後的副作用，fans留言說：「這個疫苗的副作用挺大，教主這也不自覺的出現了副作用。如果兩針打完，我估計副作用會更明顯，嗯，副作用就是愛炫耀。」

昨日亦見現年67歲的肥媽瑪利亞在IG分享圖片，見她去到沙田源禾路體育館接種中心內，估計是等候接種疫苗。

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