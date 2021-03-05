太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong），本月3日疑因心臟病發猝逝，終年57歲。今日Gary的表弟李忠希、由他一手帶入行的麥家瑜，到將軍澳錄影懷念Gary的音樂節目。

麥家瑜在接受訪問時，甫提到恩師Gary就已忍不住喊，她激動地說：「冇Gary哥哥我根本就唔會返嚟香港唱歌，所以仲未接受到，一講起我就好唔開心。」麥家瑜又回憶當初來港發展時會經常與Gary見面：「喺音樂上佢教我好多嘢，同埋啱啱返香港，佢喺生活上都好take care我，咁多年我同佢嘅習慣都冇變，同佢工作完或者食完飯，佢會話『你返到屋企畀個電話我，或message我同我太太報個平安』，我哋個關係就好似家人咁，到而家都冇變，依然保持住家人嘅感情。」

問到麥家瑜事前可有聽過Gary說不舒服，她指因在娛樂圈工作會日夜顛倒，以及經常需要捱更抵夜，故經常會聽到Gary表示覺得攰：「但我知道佢近年都好健康，啱啱先約我一齊踩單車，不過就冇咗呢個機會，估唔到……」

至於李忠希則指自己與Gary近年比較少見面，亦沒有聽過對方說唔舒服：「佢同我哥哥好好朋友，成日都會聯絡，哥哥同我講Gary約咗佢下星期喺大埔踩單車，而家做唔到。」李忠希又謂知道Gary近年已戒煙、做運動，加上又有信仰，生活過得很健康，故很難接受對方突然離世消息：「佢係一個好忠於音樂嘅人，基本上同佢傾偈嘅話題都不離開音樂，所有嘢都係講緊音樂。佢係一個好樂天、好友善嘅人，我都冇見過佢發脾氣，無論遇到咩事都好，佢都好樂天去面對，呢樣嘢好佩服。」

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