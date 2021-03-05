踏入春季，不妨換上新香氣，為自己帶來一種新鮮感。

Atelier Cologne

Atelier Cologne 全新推出的精醇古龍「Lemon Island 茉雨心檸」，首次以羅德里格斯島檸檬為主調，結合同樣採購自印度洋地區的印度茉莉及寧神舒壓的馬達加斯加香草，青新奇妙的檸香，噴一下即時喚醒官感。值得一提，Atelier Cologne 為調配這款香水，特意與扎根格拉斯的香氛家族企業 Mane 合作，建立當地採購及萃取鏈，以支持羅德里格斯島當地經濟。這公平貿易模式，為超過 260 位羅德里格斯島當地檸檬種植者提供工作機會。Atelier Cologne亦設計出公平質易採購標籤，正式標記品牌以公平貿易形式，採購這種一直不為人知的優質檸檬。

Cartier

不少女生都種情玫瑰花調香水，而Cartier最近帶來三款，由專屬調香大師Mathilde Laurent設計的玫瑰香水，包括Les Heures de Parfum系列濃香水- L’Heure Osée、Les Épures de Parfum 系列淡香水- Pure Rose，以及Les Heures Voyageuses 系列香水 - Oud & Pink，呈現三種不同個性的玫瑰格調。

Jo Malone London

Jo Malone London的香水一向極具人氣，最新登場的Blossom限定系列，除了帶來全新香調，更換上令人眼一亮的瓶身。

這次的瓶身有別於以往，換上圓形的設計，搭配着如水晶球的繽紛瓶蓋，從瓶身可以看到同色調的香管，予人一種春氣盎然的感覺。香氣方面，分別有黃扶桑花、紅扶桑花、水梨花蕾及雞蛋花，四款古龍水分別配上不同顏色的瓶身。另外，還有一款杏桃花與蜂蜜的香氛噴霧。春日的清新花香加上絕美的設計，相信會讓一眾女生怦然心動。

BYREDO

如果喜歡獨特的香氣，相信對Byredo不會感到陌生，它們善於運用香水去承載情感。這次推出的全新香氛Mixed Emotions，便希望藉香氣微觀亂世，描繪人們當下的集體心境。Mixed Emotions以沉隱的樺木、紙莎草為基調；瑪黛茶的寧神氣息和黑醋栗的甜美果香為前調，中調的沉穩紅茶香，緩緩滲透出紫羅蘭葉的芬芳，香氣於對比之中見和諧，將熟悉與預想之外的元素相互交織，構成另類香氛體驗，相信也是最適合當下心情的香氛。

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