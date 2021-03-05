仇人相見，分外眼紅，鍾培生和林作今日舉行「林鍾一戰」記招，火藥味甚濃，當林作提及想為拳賽找贊助商，鍾培生即寸爆「諗住幫佢搵殯儀館sponsor，但係我相信輪椅會好少少」，鍾培生全程狙擊林作，句句有骨、殺氣逼人！

約下午2時半開始，已有過百傳媒到場，大門設櫃台登記，需要填寫健康申報才可進入大宅，分別有4位女傭幫手為在場人士量體溫及唧消毒搓手液，穿過大門落樓梯後，赫見一個大擂台，四邊寫上「培生擂台」，氣派十足。

鍾培生在記者會多次用言語攻擊林作，而林作仍嬉皮笑臉應對，記者會完畢後林作和鍾培生站立合照，有傳媒要求二人握手，司儀指「今日唔會握手，互相對望就得」，兩人更作狀讓傳媒拍照。其後二人分開接受訪問。未上擂台，二人近日已展開多場口水舌戰，今日終於正式碰頭，鍾培生一見林作就嬲爆爆：「你哋望吓佢態度、衣着、髮型，成pat屎咁，冇可能唔燥，個個都想揼佢，你睇我平時都好nice，都係咁樣同大家傾偈。」

鍾培生：全力打佢個嘴

鍾培生稱現時已積極備戰，戒口不再做「肥仔培生」，揚言10秒內KO林作，「會慢慢折磨佢，因為佢好鍾意抽人水，全力打佢個嘴同埋佢body，用我嘅腳法對付佢，好似小丑咁玩佢，同佢平時一樣。」又謂林作即使投降都要看裁判決定，彼此要尊重拳賽，揚言「打X林作條仆街」。

鍾培生簽下生死狀，並說：「有咩好驚，我媽咪日日念經，話我哋鍾家做好多善事，叫我唔好打死人，仲叫我就住佢，但我唔會。好多人都想睇我點教訓佢，等佢知道做人態度係有代價，佢欺善怕惡，又曾經inbox鬧人窮、冇學識，呢啲係賤畜行為，我只係教訓小動物。」鍾培生又離奇說不排除邀請裕美表演，一切交由製作團隊磋商，但自己與林作之間則沒有和解空間，「叫佢學識返做個男人先，咁樣可以嘗試認識呢個人，但以佢人格冇乜好講」。

裕美買鍾培生贏

林作今日和媽媽一同到來，多次被鍾培生辱罵，林作說：「大家都睇死我，但我冇淆底，有1百萬就打硬，信心十拿九穩。」林作為今次比賽加大保險額，受益人當然是女友裕美，「媽咪咁有錢，不過今日嚟到呢度覺得自己原來好窮，返去要同阿媽檢討吓」，又指媽媽今日來食花生睇在1百萬份上，支持他出賽。

林作又誇口自己贏面六比四，單憑身高、體重及運動細胞估計比對方優勝。林作指已簽生死狀，但沒有立遺囑，他笑言：「冇諗過會輸或者死，個畫面仲係贏時幫佢挽回升勢嘅場面。」不過有人開盤買這場拳擊賽，林作坦言媽媽和裕美都會買鍾培生，自己賠率等同美金是最好投資機會。

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