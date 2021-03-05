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現年27歲的韓國男星志洙爆出校園暴力的爭議，除了被指在校園霸凌外，有爆料者更指志洙疑拍下和中學女生性行為的影片，又逼男生自慰、曾對男生進行性暴力等。志洙昨早公開親筆手寫道歉信，但其形象破產，更影響到現時正拍攝的KBS新劇《月升之江》。

韓媒率先爆

昨日有報道指《月升之江》劇組經過討論後，決定將志洙踢出劇組，正尋找接替的演員。韓媒《OSEN》今日就有消息，指憑韓劇《哲仁王后》上位的26歲男星羅仁宇將頂替演出。不過KBS方面未有落實志洙是否被退出劇組或羅仁宇是否接替演出，而羅仁宇的所屬事務所則表示：「羅仁宇確實收到《月升之江》的頂替提案，但未決定演出。」

做公益兵

此外，志洙疑似因爆出校園暴力爭議，而急入伍避風頭，據韓媒《YTN》報道，志洙將於10月中入伍，進行4周基礎訓練後，便以社會服務要員（即公益兵）身份服役。有指志洙於2016年因急性骨髓炎做手術，因而獲安排做公益兵。

APRIL成員獲片商力撐

另外，女團APRIL早前亦陷入欺凌風波，23歲前成員李玹珠被指因遭隊友欺凌才退團，隨後成員李娜恩亦受影響，被代言的化妝品、食物、醫藥等品牌暫停活動。但成員梁睿娜就獲有份演出的新片《K School》力撐，將如常演出電影，而電影亦會如期開畫。《K School》相關人士表示：「睿娜性格隨和，是個總是會先關心別人的演員。APRIL的欺凌事件只是小磨擦，互相配合一下就可以。」

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