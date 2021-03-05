台灣新晉歌手莊凌芸今日回母校找老師，卻墮樓身亡，終年22歲。據台灣《蘋果新聞網》報道，莊凌芸今日下午3點多回母校與昔日老師聊天後，獨自跑到圖書館大樓，隨即不慎墮落地面，老師與校方人員立刻召喚救護車，但送院急救2小時後，仍因傷重宣告不治。據了解，台灣警方排除外力介入，調查發現莊凌芸在墮樓前最後一個電話是打給男朋友，向對方抱怨自己的家庭生活，隨後就墮樓身亡；而她的父親接到噩耗，向警方表示很難相信女兒會有那麼負面的想法。

莊凌芸是參加選秀節目出身，自幼受父親影響而喜愛唱歌，經過3年的培訓，去年11月終於推出第1首單曲《下次遇見再相愛》，這首歌也同時成為電影《說不出的告別》中文宣傳歌，電影講述一個患有漸凍症多年的母親和女兒之間的相處，經歷人生中最難的告別，身為新人的她得知作品被選中，她當時興奮地表示：「真的很幸運。」而莊凌芸昨日仍在IG限時動態上，貼上一張舉V字的相片，寫下：「謝謝你們對我的喜歡」，同時也分享了李榮浩的《戒菸》，直呼很喜歡這首歌。

林宥嘉感震驚

莊凌芸在18歲時參加選秀節目，當時林宥嘉擔任導師，對事件感到非常震驚，他說：「到現在還不太敢相信，她一直是個很努力的女孩，現在覺得很難過、很遺憾，希望她未來不再有傷痛了。」莊凌芸在參賽期間曾選唱蕭敬騰歌曲《讓我為你唱情歌》，並獲導師蕭敬騰鼓勵，蕭敬騰聽到她的死訊，透過經紀人Summer表示：「不能相信，非常遺憾，願她在另一世界，能開心的唱歌。」蕭敬騰也在IG限動以遺憾、難過表達自己的心情。

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