武漢疫情令唔少香港藝人手停口停，留喺香港冇嘢撈，為生計惟有返大陸搵銀，近半年，就有近百香港藝人經深圳灣口岸進入大陸境內。

由香港入境，必須喺大陸接受強制檢疫，並由最初14日增加至現時21日，藝人通常為方便，都會貪近，揀喺深圳酒店檢疫，之後再去唔同省份開工。須知道，現時喺深圳，國際大品牌嘅酒店唔會做檢疫酒店，而大陸稍為似樣具規模嘅本地酒店，又寥寥可數，因為咁，平時食好住好嘅香港藝人就要出盡法寶搵門路，希望搵間四正少少嘅酒店落腳。不過藝人行走大陸，冇人事係好難成事，所以唔少人會拍膊頭走後門。最近大陸就有個酒店秘密網，爆出香港藝人喺大陸住檢疫酒店嘅秘聞同騎呢事，當中仲有唔少係一線巨星添！

天王正哥要求天王級待遇

疫情面前人人平等嘅大原則下，藝人同普通市民要上深圳，一律要喺深圳灣口岸過關，喺關口等關員隨機派你去指定嘅檢疫酒店，然後等專巴直接送你去呢間檢疫酒店住。由於係隨機冇得揀嘅關係，一班藝人擔心自己派到九流酒店，所以起行前就四出託人幫手。早排有個天王級藝人正哥，就私底下訂咗一間四正「星」級酒店，但由於佢唔想同普羅大眾齊齊逼大巴，未上大陸前，預先派助手打電話聯絡大陸相關單位負責官員，要求對方私底下喺當日派一架專車接送，仲叫對方預先寫定行程表畀佢，免得正哥喺關口等候，負責官員當然睬佢都傻，點知正哥助手竟然三番四次催佢交行程表，負責官員隨即喺電話拋咗句「我唔係XX粉絲嚟，冇必要幫佢！」然後cut線。結果，正哥當日焗住喺口岸等大巴，仲足足等咗4個鐘先上到車，等車嗰陣，為免俾人認得，正哥將自己由頭到腳包到冚，又係嗰句，面係人畀，架就……！

童顏老竇阿徐搵錯酒店

正如之前所講，由於深圳有質素嘅酒店，肯轉做防疫酒店嘅只得一、兩間，其中一間3星級酒店，已經成為香港藝人嘅「星」級酒店，所以個個爭崩頭，搞到房間數目緊張，童顏老竇阿徐個得力經理人原本託人走後門book咗呢間「星」級酒店，點知喺過關時，關口職員唔醒水，隨機派咗另一間畀阿徐，佢住落發覺酒店硬件軟件全部唔對路，後未先知原來住錯酒店，經理人惟有搵有力人士幫手聯絡「星」級酒店個老闆，酒店老闆為免得失有力人士，最後搵藉口要求其中一間房嘅「倒霉」住客退房，讓間房畀阿徐住。

爛玩視后丁姐打開房門任睇

話明隔離防疫，當然要遵守規則，不過近年喺大陸搵食嘅視后丁姐，就無視隔離令繼續我行我素，話說大陸酒店嘅冷氣通常係中央處理，住客係唔可以按照喜好去調校溫度，早排有幾日回暖，丁姐覺得間房翳焗，除咗要求酒店職員送風扇上房外，最離奇係佢竟然唔怕其他住客望見，長期打開房門散熱。雖然丁姐唔怕蝕底，不過同層住客擔心防疫問題，多次向酒店職員投訴，但丁姐一於少理，堅持自我，繼續中門大開。

好媽媽影后DD自備床褥

好媽媽影后DD早排日日留港湊細路，難得有客戶招手返大陸搵真銀，嗱嗱臨執行李北上，但點估到佢會自備埋一張king size床褥上去？搬運工人送床褥到酒店時，酒店職員當然say no，不過喺DD堅持下，酒店職員半推半就下，最終都送咗張床褥上房。除咗自備私家床褥，DD原來仲帶咗10幾20套睡衣北上，每次見佢玩抖音，十足睡衣fashsion show咁，DD仲將睡衣掛到成間房都係，情況就如萬國旗飄揚一樣，極之壯觀。

情歌王子甜爺晚晚爆咪

情歌王子甜爺喺90年代回流返港後憑一曲爆紅，早年同老婆北上搵食嘅佢，唔知係咪住慣獨立屋關係，佢竟然唔理其他住客，將酒店房變做K房，開大個喇叭狂操歌消磨時間，就連三更半夜都照樣大聲唱，擾人清夢。

愛國三打七虧虧偷運酒上房

愛國三打七虧虧當年喺香港撈唔掂，憑着一顆愛國心，索性返大陸打算東山再起。虧虧早排上大陸開劇，不過喺香港玩慣劈慣嘅佢，要留喺酒店房當然唔慣，為咗解悶，竟然唔理酒店要求客人不准帶酒上房嘅規定，將幾支紅酒用厚衫包喺行李篋打算運上房，以為神不知鬼不覺，結果俾酒店職員搜行李時發現，將紅酒悉數充公，等check out嗰日先可以攞返，虧虧曾經哀求酒店通融留一支半支酒，不過最終都係失敗收場。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！