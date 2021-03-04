香港社會過去幾年的改變，引發起梁祖堯近日用喪屍為題，自編自導自演舞台劇，他指因為現時香港人雖然有思想，卻不能夠用思想去做事，活像喪屍。舞台劇更邀來《全民造星III》憑「折骨舞」奪冠的趙祥誠（Ben）做喪屍，盡展其陰暗一面。

梁祖堯（阿祖）與趙祥誠（Ben）日前於荃灣接受《蘋果》專訪，兩人將於下周三起假葵青劇院公演15場舞台劇《通菜街喪屍戰》。阿祖坦言從小沉迷喪屍片，古今中外所有喪屍片都會看，一直想做名為「香港災難系列」的舞台劇，前年他有份的舞台劇《米線女戰士》，正是該系列的Part 1。

打消了移民念頭

今次《通菜街喪屍戰》故事講述巨型颱風吹襲香港，連自由神像也吹到來，寓意自由終於來到香港，但只是得個頭，他說：「我覺得𠵱家香港人好似喪屍，原因係好多嘢冇得自己解決，雖然我哋好似有思想，但唔代表可以用思想做到任何嘢。喺劇入面，阿Ben飾演喪屍，但又係未完全變成喪屍嘅人，其實佢哋生活係比喪屍仲更加喪屍。」近年香港所發生的人和事，是否促成首次自編自導自演舞台劇的動力？阿祖說：「絕對係。呢兩、三年香港發展嘅成個變化，令我從來未試過咁愛呢個地方，我以前心願一直係移民，六、七年前係想快啲做嘢，快啲搵夠錢，然後去清邁、高雄或者京都。自從同呢個地方連結之後呢，我就徹底打消咗呢個念頭。」

公園食飯好幸福

阿祖受訪前一晚出旺角閒逛，思考舞台劇事宜，他說：「行吓模型舖，喺街食吓臭豆腐、飲珍珠奶茶，疫情關係只可以外賣到公園食牛肉飯，嗰吓覺得好幸福，係真心幸福，有種去咗旅行感覺，雖然𠵱家個社會係一團糟，又要好似露宿者咁坐喺公園度食嘢。」阿祖強調可以習慣新生活模式，但絕不可以接受，因為總有些事令他感覺憤怒，若果將眼前發生事物變成必然，便磨平了做人的稜角，沒有創作靈魂，身邊阿Ben說：「就變成喪屍。」

參演《通菜街喪屍戰》是阿Ben舞台劇處男作，他當初也懷疑自己是否能夠勝任，因沒有演出舞台劇經驗，但阿Ben指今次很適合作為嘗試不同範疇表演平台的第一步，阿Ben說：「現場觀眾感受會更加強烈啲，因為我無端端一上到台就有好多自己諗法出嚟。」阿祖憶述第一次跟阿Ben的訓練，是在排舞室內幻想行出人生，阿祖說：「我記得完咗之後你坐喺門口喊咗好耐，你嗰個喊係一啲傷害、一啲窿，好想搵辦法幫你補返個窿。」

撰文：君喬

攝影：仇志德