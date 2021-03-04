金燕玲於前年3月自揭患上子宮癌，經歷半年治療康復。她近日開設YouTube頻道，前晚上載首段短片就自爆在農曆新年前發現自己患乳癌，她透露拉筋時突然摸到左胸有硬塊，看醫生後確診乳癌並要開刀做手術，將要接受電療治療，不過她慶幸及早發現，只屬初期。

現年66歲的金燕玲前年初不幸患子宮癌，要接受手術再化療和電療，抗癌路艱辛難捱，頭髮全甩，一度令她生不如死，但她依然堅強面對，並幸有密友蘇施黃及友人支持，最終抗癌成功，不過兩年後金燕玲再親自講述自己與癌魔搏鬥。前晚她於新開的個人YouTube頻道「金燕玲 隨心。隨興」上載首條短片，自揭患乳癌。她在短片中表示，今年過了一個頗特別的新年，因為她與兩年前一樣，在農曆年前發現患癌：「今次係我拉筋時，突然喺自己左胸摸到一粒嘢，諗咗一晚，第二朝一早去見醫生，捱到年初五先證實係cancer。」

金燕玲坦言與其在別人口中知道此事，不如自己親述︰「之前患癌我就呼籲大家要做身體檢查同買保險，但今次係自己摸到，唔知係咪上天保佑我，無端端畀我摸到呢一粒嘢而發現。」她指目前已做手術：「雖然係癌症，但係屬於1期B，割咗呢粒嘢同追蹤到兩粒前哨淋巴都割埋，但唔需要切除個胸，但一定要做電療，我覺得自己好幸運。」

開刀隔日即出院

相隔兩年再度患癌，金燕玲坦言即使如何樂觀心情一定受影響，她更多次哽咽：「首先我唔係難受，但係呢個經歷真係幾驚，點解呢？原因個胸對女人嚟講真係幾緊要，雖然醫生係樂觀，因為粒嘢唔係好大，但佢解釋開完刀拎去做化驗，萬一去咗其他地方……但係我好幸運，冇擴散，入咗醫院兩晚開完刀第二日就出院，噚晚返去休息，今日已經可以出街，你話係咪癲！」

金燕玲抹一抹眼淚再說：「真係呼籲大家，得閒冇事去摸吓自己，我今次嘅經驗就話畀大家知，雖然我唔知有問題係乜嘢樣，但係嗰粒嘢平日唔喺度，一摸係『哽』住，嗰日個胸又好脹，所以好明顯，當我再去化驗時，粒嘢又唔係好明顯，所以一定要摸，知道有問題即刻見醫生。」她續說：「可能有啲人會覺得『金燕玲有冇搞錯呀，又生cancer？』係呀，我乜嘢都要打孖嚟，流感嘅時候有兩個流感；兩年後又有第二個cancer，但我覺得自己係一個好幸福同好幸運嘅人，兩個cancer都係不幸中嘅大幸，所以如果幫到人，都希望分享資訊畀大家。」

一個月後做電療

金燕玲密友阿蘇昨日於fb貼出一張合照，見金燕玲精神不俗，難以相信她剛剛完成手術，阿蘇還留言：「金小姐的YouTube channel一出，很多朋友及粉絲的慰問。」阿蘇接受《蘋果》訪問時，指金燕玲情況OK：「有心！金小姐身體好，未知幾時做電療，起碼一個月後，現時OK！精神非常好，有去吓朋友屋企，今日就喺屋企休息。睇到佢fb嗰張相，我唔係講笑，佢星期三做手術、星期四出院，星期五就已經係呢個樣。當日係約咗個朋友，大家約咗好耐，上年又miss咗同呢位九十幾歲嘅auntie食飯，佢每年都請我哋食一次蛇，所以我哋就出席。」