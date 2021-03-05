揚威國際的韓片《上流寄生族》中飾演「富爸爸」的男星李善均大前年拍畢劇集《我的大叔》及前年完成《檢察官內傳》後，今日終於傳來回歸公仔箱的消息。李善均將會擔正Apple TV+首部韓語原創劇集《Dr. Brain》，在劇中李善均將會飾演狂熱科學家。
漫畫評分達9.9分
《Dr. Brain》是改編自韓國的人氣網絡漫畫，食正近年的改編網漫劇熱潮，好似近期熱爆的《驅魔麵館》、《女神降臨》都屬人氣網絡漫畫。至於《Dr. Brain》原著漫畫在Daum Webtoon網站更獲得9.9分極高評價，足見漫畫口碑十分好。劇集版的《Dr. Brain》目前正在韓國密鑼緊鼓拍攝中，預計將於今年內在全球同步推出，劇集由韓片《密探》金知雲導演執導，故事講述一名精通大腦記憶和潛意識研究的狂熱科學家，因其家人遭遇不測意外導致他的命運徹底改寫；他更打算從妻子的大腦記憶中還原案情，並追查出意外背後的神秘真相。
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