警方過去大半年多次以「港版國安法」之名大舉搜捕民主派人士。由於國安法條文至今仍存有不少灰色地帶，在其陰霾下，任何顏色身份地位的人，相信都不能獨善其身，隨時誤墮法網而不自知。

身為藍絲KOL兼撐警TVB藝人楊明，近排是非不斷，除了早前不小心駕駛等3項罪，被法庭裁定表面證供成立外，楊明投資的食店亦屢次被指觸犯牌照條例，隨時再惹官非。雖然官非是非纏身，不過楊明一於少理，繼續為其燉湯店落力宣傳，昨日其湯店的facebook專頁，貼出一張宣傳單張，當中提到為慶祝食店成立3周年，決定推出3款不同玩具車仔給fans換購作紀念，單張更標明食客只需要消費滿$68，就再以換購價$88獲得一架獨一無二的超合金Mini Cooper車仔咁話，抵唔抵就見仁見智，不過該宣傳單張一出，即惹來網民熱烈討論。

在該宣傳單張中，只見印有一架紅色Mini Cooper模型車，車身位置貼着一張五星紅底的圖樣，而黃色星星數目和大小均和中國國旗相同，加上底色亦用上紅色，即使星星擺位不同，但就讓人一眼便看到便聯想到中國國旗。難怪此宣傳海報一出，有網民質疑楊明「公然玩埋改國旗出售」、「用國家名義賺藍絲嘅錢，分明食人血饅頭。」，有人就寸本身揹住官司的楊明「買咗返去之後會唔會無端端自己撞咗去地腳線度？」亦有網民笑他既然咁愛國，點解要用英國車牌子而非國產貨。

其實大陸一直有嚴厲執行國旗法和國歌法，其中一條條文寫明「國旗及其圖案不得用作商標和廣告」，雖然楊明的五星紅底圖案並非真國旗式樣，但亦似乎含有二次創作意味，以國安法的延伸及廣闊範圍，楊明隨時惹上一身蟻。對此，有律師就以立法會議員鄭松泰將國旗及區旗倒轉插，被控侮辱國旗及區旗罪，最終罪成作為例子，認為楊明所貼的圖案，意念是來自中國國旗，在現時執法偏嚴不偏寬的情況下，隨時有機會中招。

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