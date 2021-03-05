大陸女星鄭爽早前被爆與舊愛張恒赴美國找代孕，傳出鄭家主張棄養，鄭爽隨即被鬧爆，形象直插谷底，官媒更點名封殺，勒令「不提供露臉」機會，今次官媒封殺鄭爽，可說相當徹底，代言品牌、華鼎獎及北京電視台等亦火速跟鄭爽割席，連大陸外賣網也把她列入黑名單，一沉百踩，鄭爽忽然變成禁詞。

近日有大陸網民發現鄭爽在大陸劇集《我的時代，你的時代》第32集中被消失，鄭爽成塊面遭打格仔，看來鄭爽要復出並不容易。該劇講男主角胡一天坐梳化看電視，等女主角李一桐沖好涼，等候過程中，電視機播出鄭爽於2016年主演的《微微一笑很傾城》，最離奇是畫面中，只有鄭爽被打格，其他演員都清晰可見。

想不到僅閃現幾秒的鏡頭都容不下，必須完完全全遮住鄭爽的容貌，可謂矯枉過正，不少大陸網民覺得《我的時代，你的時代》劇組不想鄭爽出鏡，只要直接刪走畫面便可，何必多此一舉，刻意為鄭爽打格仔，網民留言鬧爆「唯獨鄭爽的鏡頭模糊不清」、「這段鏡頭完全可以直接剪掉」、「想當初鄭爽是熱播劇的女主角，如今連出現在別人劇中鏡頭都被技術處理」。

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