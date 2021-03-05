37歲李彩華（Rain）去年11月宣佈與從事鋼鐵生意的大陸商人黃彥書（Eric）離婚，當時李彩華表示兩人在9月已離婚，主要原因是長期分隔異地，再加上有一些事發生，但她未有談及詳情，只重申離婚不涉第三者。因為疫情關係，兩人試過半年沒見面。

日前李彩華接受《壹週刊》訪問，直認兩人思想上「唔夾」，離婚後亦沒再聯絡，在結婚初期，李彩華不斷同自己講，少見面可能是一件好事，大家有私人空間，但係慢慢發現，一家人相處有好多事情需要互相考慮，不過當時長期處於分開狀態，大家各有各忙，結果許多事情變得不需要為對方思考、不需要關心對方，因為大家不能見面，慢慢大家在溝通上會出現問題。

除了欠缺溝通外，李彩華的藝人身份亦是導火線之一，在結婚初期，老公也支持她繼續做演員，唯獨不接受她拍親熱戲，接受不到老婆與異性太close，試過有一個攝影師為她影寫真集，事後李彩華覺得相片靚，她以最愛的攝影師來稱呼對方，但是老公覺得「最愛的」這稱呼不恰當，應該用「親愛的」，令李彩華感到莫名其妙。

一直以來，李彩華情路崎嶇，有初戀的林峯，蕭定一、保險才俊王森楠（前名王傲山）、金融闊少潘啟翀，其後與「新五虎」何遠恒拍拖，當時她笑稱隨時閃婚趕生B，但最後「婚」訊變「分」訊，直到與Eric結婚，以為找到人生Mr.Right，可惜最後離婚收場，李彩華直言從來沒想過會離婚，從小到大都覺得結婚是天長地久、一生一世的事，李彩華自言從沒想過「離婚」這件事會在她的人生出現，當刻有很多問號，不停問自己為甚麼會這樣。

李彩華回想可能自己一直希望結婚、有一個家庭，所以上天安排她完成心願，亦不會為自己所做的決定而後悔，「結婚嗰一刻都係開心嘅，嫁得出去，嘗試過結婚呢一樣嘢，係一個經歷，如果兩個人有問題，早啲解決會係好事，拖拖拉拉對大家都唔好。我而家已經冇諗住要結婚，反而要搵個日日同我好似熱戀、初戀拍拖感覺嘅先一齊」。

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