現年57歲的太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong），本月3日疑因心臟病發猝逝，今日Gary一班生前好友如太極樂隊成員、單立文、黃丹儀等，到將軍澳錄影懷念Gary的音樂節目。

鄧建明（Joey）透露會在節目中懷緬過去30多年間Gary帶給他們甚麼，他大讚對方是一個很堅強的鬥士，又直言到現時仍未能接受Gary離世的消息。盛旦華（蛇仔）指2018年Gary因呼吸不順而要入院，當時經診斷後也指Gary的心臟較弱，Joey則謂在那時開始，Gary已開始鍛煉身體：「我試過見過佢喺跑步機，我自己做完運動坐緊佢都仲跑緊，我覺得佢想鍛煉好自己身體。」蛇仔透露上次與Gary見面是在林建名博士的追思會上，眼見Gary當時並無異樣，至於劉賢德（HiFi德）則謂過年時與Gary通過電話，沒想到已是兩人的最後對話：「過年嗰陣搵我，話畀我聽而家好想聽番黑膠唱片，唱盤擺咗喺度好耐，郁得唔係好好，咁我就話畀佢知遲啲幫佢整。」蛇仔指現時腦海裏全是Gary彈奏過的琴聲，故到現時仍未接受對方已離世。

雷有輝則指Gary雖然已離世，但他的笑聲、樂觀的態度及靈魂等，都會留在每個人的心裏：「呢樣嘢係最緊要，希望大家都繼續同佢靈魂有連繫，唔需要咁唔開心，因為佢都係一個好樂觀嘅人，佢都唔想我哋咁樣。佢仍然喺度，只不過唔用佢嘅肉身，佢係用緊意念或腦電波同我哋去溝通，我哋都要去接受呢樣嘢，同佢多啲連繫。」

問到之後是否會為Gary搞其他的懷念節目或演唱會，蛇仔指暫時未想，因為各人心情仍未平伏：「暫時悼念都以自己為主，可能佢（Gary）會畀到靈感我哋，遲啲再睇。」至於Gary的身後事會由家人安排，Joey說：「我哋會負責紀念冊或者需要搵咩人，今晚我哋都會開會，統籌晒所有嘢就交返畀佢哋（屋企人），好多導演、監製同音響公司都主動話要幫手，已經有人幫我哋處理緊啲video。」

對於Gary的安息禮何時舉行，雷有輝就表示仍然未定日期，但他亦透露下午有跟唐太聯絡，表示今晚會進行錄影，看她是否有說話想跟大家講，但對方就表示所有說話想待安息禮中才說。對於太極演唱會之前因疫情而煞停，雖然Gary已離世，但他們就表明會「Show must go no」。

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