過去幾年香港社會的改變，令梁祖堯（阿祖）徹底打消將移民定為人生目標的大計，近年跟香港連結一起後，令他更愛這片成長地。眼前所見的一切，啟發他首次自編自導自演舞台劇《通菜街喪屍戰》，起用喪屍為題，全因現在香港人雖然有自己思想，卻像喪屍一樣，不能活出自我。《喪屍戰》邀來《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）飾演喪屍，盡展其陰暗一面。

梁祖堯與趙祥誠（Ben）日前於荃灣接受《蘋果》專訪，兩人將於下周三（10日）起假葵青劇院公演15場《喪屍戰》，阿祖坦言從小沉迷喪屍片，古今中外所有喪屍片都會看，心中想做名為「香港災難系列」的舞台劇，災難系列part 1是前年的《米線女戰士》，故事講述巨型颱風吹襲香港，連自由神像也吹到來，寓意自由終於來到香港，但只是得個頭，阿祖說：「我覺得而家香港人嘅生活好似活喺一個……即係我哋好似喪屍。我哋好似喪屍嘅原因，係好多嘢我哋都無得自己解決，雖然我哋好似有我哋嘅思想，但唔代表我哋可以用我哋思想做到任何嘢。喺戲入面，阿Ben飾演喪屍，但係未變成喪屍嘅人，其實佢哋生活係比喪屍仲更加喪屍。」

可以習慣不可接受

近年香港所發生的人和事，變成阿祖首次自編自導自演的動力，他說：「呢2、3年香港發展成個變化，令我從來未試過咁愛呢笪地方。我以前心願一直係移民，6、7年前係想快啲做嘢，快啲搵夠錢，然後去清邁、高雄或者京都，自從同呢個地方連結之後呢，我就徹底打消咗呢個念頭。」環境轉變之快，除了移民念頭消失，消失的還有另一套作品《新聞小花的告白2》。

阿祖受訪前一晚，限聚令仍未放寬，他在旺角邊逛邊思考舞台劇事宜：「之後再去行吓模型舖，喺街食吓臭豆腐、飲珍珠奶茶，因為疫情關係只可以外賣到公園食牛肉飯，嗰一下覺得好幸福，係真心幸福，有種去咗旅行感覺，雖然而家個社會係一團糟，又要好似露宿者咁坐喺公園度食。呢個疫情帶畀我新嘅體驗，好似困喺屋企好耐，只要出一出嚟，原來會更加鍾意呢個地方。」阿祖強調可以習慣新生活模式，但絕不可以接受，因為總有些事令他感到憤怒，若果將眼前發生的事物變化視為必然，便會失去做人的稜角，沒有創作靈魂，身邊阿Ben說：「就變成喪屍。」

阿祖邀請是強心針

《造星III》的比賽過程，令阿祖與阿Ben建立深厚的信任感，自稱為「媽媽」的阿祖對學員們非常細心，正如受訪閒談時，阿祖會關心地問阿Ben最近有否再出現暈倒情況；當阿Ben教阿祖做蓮花手時，阿祖又給予鼓勵說：「你睇吓佢教人係另一種（有自信）聲線。」當初阿Ben未進行三十強比賽之前，已獲阿祖邀請演出，他的第一個反應是「點解係我？」，阿祖解釋是聽到阿Ben的志願想當恐怖片及喪屍片的演員，那一刻覺得大家志同道合。

獲阿祖邀請是一支強心針，還是一股壓力？阿Ben說：「強心針比較多，因為估唔到有人睇到我有嘅嘢。壓力係冇，因為嗰時（參賽）壓力大啲。」《通菜街喪屍戰》是阿Ben舞台劇處男作，他當初也細想自己是否能夠勝任，因本身毫無舞台劇演出經驗。

早前游學修與蕭若元的香港電影業激辯，游學修提出過電影、網片、電視劇的界線將會越來越難分，覺得網片有潛力培養到另一位天王巨星。不同範疇的表演平台，其實還有舞台劇，阿Ben自覺舞台劇是最適合自己行第一步，他說：「舞台劇現場觀眾感受會更加強烈啲，因為我無端端一上到台就有好多自己諗法出嚟，我可以豁出去做，甚至有時綵排我都未做到呢樣嘢。」

阿祖幫阿Ben引路

阿Ben在《造星III》時釋放出來的陰暗面令人印象深刻，是否因為發現到阿Ben這種特質適合演喪屍？阿祖覺得人的陰暗面無法刻意營造：「真正dark side係嚟自善良，dark side係成個光明裏面有點黑，然後嗰點黑暗突然間放到好大而被人見到，所以我覺得阿Ben表演出嚟嘅dark side係成立到，因為你平時知道佢唔係咁嘅人，陣味唔係咁，只要佢做少少，原來可以咁，後面仲有啲咁嘅嘢，就會覺得好好奇，好吸引。」

呢位「媽媽」在《造星III》之後，仍然上心照顧組仔，阿祖憶述第一次跟阿Ben的訓練是在排舞室內幻想行出人生，阿祖向阿Ben說：「其實我一路都冇問你，我記得完咗之後你坐喺門口喊咗好耐，有啲人喊嘅時候係好憤怒、好嬲，有啲人喊會覺得驚失去而喊，但係喺你嗰個喊係一啲傷害，一啲窿。當然之後我好明白，因為我都有呢啲傷害，係直覺嚟，然後好想特別搵辦法幫你補返個窿，因為你仲咁細個，有時嗰啲窿唔係自己一個人處理到。」

阿祖睇到阿Ben的各種「窿窿」，他說：「我同佢相處，認識佢嘅性格係鍾意攞嗰啲嘢出嚟講嘅人，我就好想幫佢黐好塊膠布。」他認為表演者如果能好好利用人生裏面這些經歷，將會成為創作上一大動力及泉源，亦會幫到其他人；如果不理會它，或者覺得不存在，最終不知會發酵變成甚麼，而阿祖就曾經試過不知變成甚麼而特別在意：「就唔忍心見到其他小朋友行返媽媽呢條舊路。」阿Ben覺得阿祖很懂得看人，在比賽時的心理訓練，慢慢對自己有所幫助，是有另一番意義在當中。

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