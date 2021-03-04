近日按入久未到訪的串流平台hmvod，驚訝發現一套港產劇集《把砒霜留給自己》上年底已推出，自問一向有留意娛樂新聞，怎麼竟然走漏眼，望演員資料，才明白應該是因為卡士太弱所致，主要演員中最知名是劉浩龍、小肥（徐智勇）和蘇皓兒，當初看完報道可能誤以為是MV。

劇集是根據Ｍr. Pizza的同名短篇小說集改編，作者的前作是大名鼎鼎的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》。由於看完電影覺得極爛，其實一直沒有看原著，亦因為故事講小巴穿過隧道去了另一個時空，感覺太似日本漫畫《漂流教室》，人家幾十年前講整間小學穿越時空，構思更精采。不過倒欣賞作者把紅VAN及大埔等本土元素，混入經典概念之中。

說回《把砒霜留給自己》，劇集在低成本與卡士弱的劣境之下，亦以夠本土味取勝，當中講到學生追求夢中情人坐摩天輪瀨屎，少女被P圖改裝成鬼佬的宅男欺騙，做黑社會睇水的「天文台」愛上天氣女郎，都是只有港人才欣賞的題材，且不論取向是否低俗膚淺，但確是充滿親切感，對白更是比所有傳統電視台製作的都貼地。

全劇分11集，每集約30分鐘，都是獨立故事，導演由做攝影師出身的劉翁包辦。相信大家認識劉翁這個名字，都是由聽商台節目《公子會》開始，節目中他與森美次次都找來不同女神，大講愛情故事，幽默風趣不遜森美。而似乎愛情是劉翁強項，今次劇集雖然走奇幻路線，卻是以愛情做題材的幾集最突出，當中一集蘇皓兒做私影妹拍得最好，故事驚險中帶點浪漫，不但把私影妹和龍友的關係真切反映，亦表現到龍友的陰濕恐怖，令曾做娛記的我看得特別投入。

看網上宣傳，劇集自稱為cult片，確有不少內容踩界，當中包括有疑似吸食甚至種植大麻鏡頭，有小學生造型的細路自製飛機杯，亦有人電死金魚。不過，尺度顯然有自我節制，反而略嫌去得不夠盡。其中一集講到一個絕症男，突然被賜予可以用自瀆射死目標的超能力，望向窗外見到施政不當的議員元秋，便以她為目標。相信這場戲給其他200萬香港人安排，目標都會另有其人。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。